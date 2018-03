Serie B. Numeri, italianità e spettatori: tutti i numeri della stagione regolare

ROMA. 1099 i gol segnati quest’anno in Serie B Eurobet di cui 26 da Mancosu del Trapani, il capocannoniere; 27 gli autogol e 122 i rigori realizzati (36 quelli invece sbagliati). Sono alcuni dati, riguardanti la sola regular season, resi noti da Panini digital, fornitore ufficiale delle statistiche sul campionato di Lega Serie B. Una la tripletta segnata, quella di Caracciolo in Brescia-Varese 4-2, 70 invece le doppiette. Tre le partite con sette reti, Siena-Crotone, Reggina-Varese e Trapani-Bari che sono le gare con più gol segnati. 549 i gol di destro, 303 di sinistro e 220 di testa. Castaldo il più veloce ad andare in rete, dopo appena 32” in Avellino-Trapani, Tavano dell’Empoli quello che ci ha provato più di tutti con 61 tiri in porta, mentre Nordi del Trapani è il portiere che ha fatto più parate, 151. 181 infine i cartellini rossi.

Giovani. La Serie B Eurobet è sempre più il campionato dei giovani, con dati in continua crescita. Su un totale di 655 giocatori impiegati, circa un terzo, 214, sono Under 21. 151 di loro hanno esordito in B nell’ultima stagione. I giocatori della Serie B Eurobet chiamati nelle due nazionali giovanili principali, Under 20 e Under 21, sono rispettivamente 38 e 39 per un totale di 81 e 89 presenze e 151 e 201 convocazioni fra stage, amichevoli e tornei ufficiali. Tornando al campionato i gol degli Under 21 sono stati 216 (19,65%) mentre il capocannoniere nato entro il 1993 è risultato Babacar del Modena, 20 reti: inoltre il giovane con il miglior minutaggio è Rugani, Empoli, 3.800 minuti giocati. Infine l’età media del campionato è di 25,3 anni al di sotto della media dei campionati europei (25,9).

Italianità. Sono 483 gli italiani, che sui 655 giocatori totali fa il 73,74% ben al di sopra della media europea (54,32%). La squadra più italiana è il Trapani, 90,32%, mentre i gol nostrani sono stati 805 cioè il 73,24%. 47, per chiudere, le nazionalità rappresentate nel torneo. Dopo quella italiana il primato va al Brasile con 18 giocatori.

Spettatori. Sono 2.673.594 le persone che nella regular season hanno visto almeno una partita di Serie B Eurobet. La media è di 5787 spettatori a match, con un incremento del 21,5% rispetto alla scorsa stagione. Gli stadi più frequentati Bari, 11561 presenze di media a gara, Palermo, 11119, e Cesena, 10723.