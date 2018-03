Abruzzo.Ciclismo: Trofeo Matteotti, annullata l'edizione 2014

PESCARA. Il Consiglio direttivo dell'Unione Ciclistica "Fernando Perna" ha deliberato l'annullamento della 68esima edizione del Trofeo Matteotti di ciclismo. La manifestazione professionistica del patron Renato Ricci si sarebbe dovuta disputare domenica 20 luglio. La decisione e' maturata a causa di problemi di natura organizzativa.

«E' stata una scelta dolorosa perche' il Trofeo Matteotti oggi e' rimasta l'unica corsa ciclistica professionistica di carattere internazionale che si disputa nel Centro-Sud d'Italia - ha detto il presidente dell'Unione Ciclistica 'Fernando Perna' Renato Ricci -. Purtroppo le concomitanti elezioni amministrative, che non ci forniscono ancora un quadro istituzionale certo di riferimento, nonche' la crisi economica che avvolge il nostro tessuto produttivo, ci ha spinto a sospendere il Trofeo Matteotti per il 2014. Non e' un abbandono, bensi' un arrivederci. Ci dispiace rilevare - osserva ancora Ricci - che ad oggi non abbiamo ricevuto da nessuno, a livello locale, il sostegno annunciato sia in termini economici che organizzativi nonostante le tante promesse. Abbiamo registrato invece tanta solidarieta' da tifosi e appassionati di ciclismo verso uno degli eventi sportivi che ha segnato la rinascita della citta' di Pescara. Il nostro sito internet, in questi giorni, ha ricevuto oltre dieci mila contatti e sono state anche numerose le e-mail giunte per esprimere vicinanza al Matteotti. Nel 2015, con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, cercheremo - conclude Renato Ricci - di offrire una grande manifestazione sportiva agli appassionati di ciclismo. Abbiamo pero' bisogno del sostegno di tutti».