Il sogno play-off dell'Amatori Pescara finisce in Gara 2. Ok Latina 78-71

PESCARA. Si conclude nella gara 2 delle semifinali play off la stagione dell'Amatori, dopo una partitagradevole e combattuta persa solo nelle fasi finali contro la corazzata Latina. Un'uscita di

scena onorevole che giunge alla fine si una stagione molto positiva per la formazione di coach Fabbri, capace di difendere la quarta posizione della graduatoria fino alla conclusione del torneo. La partita del Palaelettra ha evidenziato una squadra determinata, capace di condurre per quasi tutta la gara, mettendo in difficoltà un avversario di caratura superiore che però ha sfoderato tutta la propria classe proprio nelle battute decisive. Fin dall'inizio della contesa i pescaresi hanno mostrato quella determinazione che all'andata, a Latina, era durata solo metà gara; hanno condotto moderatamente per quasi tutto l'incontro, salvo occasioneli e modesti sorpassi degli ospiti che hanno avuto in Carrizo e Santolamazza i principali protagonisti. Ed hanno toccato il massimo vantaggio ad 8' dalla fine (62-52), subendo poi il graduale recupero grazie ad una evidente migliore percentuale nelle conclusioni pesanti e comode degli avversari. Ma ad un minuto dal termine, con una conclusione di Pepe, i pescaresi erano di nuovo in vantaggio (71-69), prima di un ultimo minuto che ha poi registrato errori decisivi nel tiro, contro una ritrovata infallibilità degli ottimi pontini. Una gara ed una prestazione che, nonostante l'epilogo, hanno soddisfatto appieno i tifosi e gli appassionati pescaresi, che hanno comunque applaudito la squadra in questa ultima uscita del loro terzo campionato di DNB, un campionato andato oltre le aspettative e carico di soddisfazioni.

AMATORI PALL. PESCARA - BENACQUISTA LATINA 71-78

Amatori Pescara: Pepe 11, Rajola 12 , Maino 19, Buscaìno 11, Masciarelli , Timperi Mar. , Timperi Mat., Di Donato 7, Di Carmine 9,Dip 2. All. Fabbri

Benacquista Latina: Bolzonella 11,Pastore , Santolamazza 18, Tagliabue 5, Pilotti 9, Demartini 8, Uglietti, Carrizo 16, Nardi, Gagliardo 11. All. Garelli.

ARBITRI: Vittori (Castorano) e Vita (Ancona)

Parziali: 21-20; 32-37; 56-50.

Note: 5 falli Pilotti 33', Dip 35'. Fallo tecnico a Carrizo al 29'. tiri da 3: amatori 6/25 latina 12/26; tiri liberi: amatori 7/13 latina 10/13 tiri da 2: amatori 23/38 latina 16/34. Rimbalzi: amatori 36 (Di Donato 8) latina 26 (Santolamazza e Tagliabue 6).