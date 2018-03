Under 21. L'Italia torna a Castel di Sangro. Sabato i convocati per il Montenegro

ROMA. Si raduna domenica 1 giugno la Nazionale Under 21, che mercoledì 4 giugno allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro (calcio d’inizio alle ore 17,00) ospita il Montenegro in amichevole. Luigi Di Biagio diramerà nella mattinata di sabato 31 maggio l’elenco dei convocati, che scenderanno in campo domenica pomeriggio per il primo allenamento. L’amichevole con la nazionale montenegrina potrà offrire indicazioni utili al tecnico azzurro in vista degli impegni di settembre con Serbia e Cipro negli ultimi due incontri decisivi per conquistare la qualificazione ai play off dell’Europeo.

Porte aperte al pubblico per l'allenamento dell'Italia lunedì 2 giugno alle ore 17,00 allo stadio Patini. Tutte le altre sedute saranno chiuse a pubblico e stampa. I biglietti sono già in vendita presso il circuito ticketone. Prezzi che vanno dai 5 euro delle curve ai 10 e 14 rispettivamente di distinti e tribuna laterale coperta.

Questi i precedenti recenti dell’Under 21 in Abruzzo: 16-08-2000 Italia-Messico 2-0 a Pescara; 19-11-2002 Italia-Turchia 0-3 a Giulianova; 11-05-2004 Italia-Polonia 3-1 a Lanciano; 12-10-2007 Italia-Croazia 2-0 a Chieti; 05-09-2008 Italia-Grecia 1-1 a Castel di Sangro; 7-09-2010 Italia-Galles 1-0 a Pescara; 12-10-2012 Italia-Svezia 1-0 (Immobile) a Pescara.

Gli azzurrini sono inseriti nel Girone 9 ed occupano la terza posizione a meno uno dalla coppia di testa Serbia-Belgio, con la concreta possibilità di scavalcare entrambe in caso di vittoria nello scontro diretto con i serbi del 5 settembre (il Belgio ha una gara in più, ndr).

L'Europeo di categoria si disputerà nel 2015 in Repubblica Ceca.