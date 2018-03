Basket. In Gara 2 Amatori Pescara e Lanciano costrette a vincere. Vasto: è già finale?

ABRUZZO. "Mercoledi sarà un'altra partita". Sono state le ultime parole di coach Enrico Fabbri dopo gara 1 persa a Latina. Un'espressione che sintetizza tutta la voglia e l'impegno della squadra pescarese per cercare di ribaltare un pronostico molto aspro, in un finale di stagione di un'Amatori soddisfatta ma certo non appagata. Torna alla mente l'impresa contro Scafati che consentì di giocare le Final Four di Coppa Italia, così come la vittoria in campionato sul campo del Rieti, per essere coscienti che questa squadra non è estranea alle imprese sul parquet. Occorrerà mantenere la determinazione e l'intensita' per quaranta minuti, e non sara' facile anche per la caratura dell'avversario, quel Benacquista Latina primo candidato alla Legadue Silver. Ma ci si dovrà provare per concludere una stagione andata già oltre le aspettative. Per questo la società si aspetta il pubblico caldo delle grandi occasioni per uno sforzo finale che arricchisca i successi stagionali sin qui conqusitati. Appuntamento al PalaElettra dunque mercoledi 28, con inizio alle 20:30 per stare vicini ai colori biancorossi nella gara più decisiva e premiante del torneo. La gara sarà diretta da Marco Vittori di Castorano e da Marco Vita di Ancona.

Nello stesso girone appuntamento con la storia anche per il Vasto, che giovedì alle ore 19,00 ospiterà al PalaBCC Gara 2 delle semifinali col Rieti. I vastesi, in vantaggio 1-0 nella serie dopo la vittoria di domenica scorsa in terra laziale, potrebbero già chiudere il discorso qualificazione prima della Gara 3.

Non solo Amatori e Vasto in campo, ma anche il Lanciano (nel Girone D, ndr). I frentani, dopo aver perso Gara 1 a Scafati, sono obbligati a vincere per far proseguire la serie fino al terzo match. In palio, anche qui, la qualificazione alla finalissima per la promozione in Lega Adecco Silver.