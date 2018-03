CSI Abruzzo. Nel weekend inizia la fase regionale a Chieti

CHIETI. L’eco del successo delle finali provinciali è ancora vivo nella mente di tutti i partecipanti arancio-blu appartenenti ai tre comitati abruzzesi.

Il Centro Sportivo Italiano, però, con i suoi eventi, desidera nel contempo lanciare anche messaggi socio-educativi e lo step regionale, in programma a Chieti il 24 e 25 maggio prossimi, sarà dedicato alla lotta al bullismo e ad ogni forma di prepotenza.

“Il bullo è una palla” è il claim preso in prestito dalla seconda edizione della “Junior Tim Cup”, il campionato degli oratori che il CSI sta sviluppando in partnership con la Serie A TIM.

Tre le discipline presenti nel carnet della manifestazione aprutina: il calcio a 5, il calcio e la pallavolo mista.

Nella prima di queste sono sei le compagini qualificate: teatine in gioco al Centro Sportivo “ES” con Integra Sport Caritas Chieti (prima classifica “tecnica” e già vice-campione nazionale 2013) e Oratorio Civitaluparella (prima “fairplay”), al comitato di Lanciano-Ortona fanno riferimento Romania (leader “tecnica”) e Virtus Nicalfi (leader “fairplay”), mentre le due teramane saranno Sportmania (prima “tecnica”) e Pineto Pane (prima “fairplay”).

Il calcio tradizionale cala il suo poker d’assi: presso lo stadio comunale “Sant’Anna”, Amatori Calcio Club e Amatori Stilottica Rapino (rispettivamente capoclassifica nella “tecnica” e nel “fairplay”), saranno accompagnate dalle rappresentanti costiere teramane Miller Voltarrosto e Cult Giulianova.

Nel Volley, infine, l’Asd Filetto e la Polisportiva Stadium Chieti-Atessa daranno battaglia ai team teramani dell’Olimpia Volley Mosciano e della Colonnellese nella splendida location del PalaTricalle “Sandro Leombroni”.

Di seguito gli accoppiamenti.

Nel calcio a 5 il turno preliminare vedrà sfidarsi (domani, sabato 24 maggio, ore 17) Sportmania – Virtus Nicalfi e Oratorio Civitaluparella – Pineto Pane. Il giorno dopo, dalle ore 11, le semifinali tra la vincente del primo incontro e l’Integra Sport Caritas Chieti, mentre ad attendere la squadra vittoriosa nel secondo impegno sarà Romania.

Nel calcio, invece, sabato 24 (ore 16) si scontreranno Miller Voltarrosto e Stilottica Rapino, a seguire Amatori Calcio Club – Cult Giulianova.

La pallavolo, infine, vedrà protagoniste in semifinale domenica 25 maggio, Olimpia Volley Mosciano – Polisportiva Stadium Chieti – Atessa (ore 9) e, al termine, Asd Filetto – Colonnellese.