Basket. Domenica è tempo di mantenere vivi i sogni per Amatori Pescara, Vasto e Lanciano

ABRUZZO. Un traguardo di prestigio non pronosticato alla vigilia del campionato. La conquista delle semifinali nei play off viene a coronare una stagione che ha fornito belle soddisfazioni a società e tifosi della formazione biancorossa. Il quarto posto difeso anche dopo la fase ad orologio, le Final Four di Coppa Italia, le finali nazionali dell'under 19 (nella quale militano diversi elementi della prima squadra) testimoniano il buon lavoro fin qui svolto da tecnici e società coniugando i risultati con l'impiego di risorse quasi tutte locali e giovani. Il compito che attende ora i ragazzi di Fabbri appare quasi proibitivo, tanta è la differenza accreditata al Benacquista Latina, avversario di ottimo livello, forse la migliore squadra di tutta la DNB. Prima assoluta nel girone, con 27 vittorie su 30 partite, oltre che vincitrice della Coppa Italia, la formazione di coach Luigi Garelli vanta un organico di primissimo livello; giunge alla semifinale dopo aver eliminato per 2-0 il Giulianova nei quarti, e in precedenza nelle due gare giocate in campionato contro i pescaresi ha sempre vinto, ma Rajola e soci hanno subito sempre con onore la sconfitta. E' ovviamente con la massima determinazione che l'Amatori si accinge ad affrontare queste ennesime sfide, al completo e con un discreto stato di forma che ha già consentito di superare il turno contro il Senigallia. C'è la consapevolezza di un compito molto difficile, ma per questo ancora più stimolante per cercare di arricchire ancora una stagione molto soddisfacente. Gara 1 contro Latina si giocherà al PalaBianchini di Latina domenica 25 maggio alle ore 18; gara 2 nell'infrasettimanale a Pescara mercoledì 28 alle 20.30, e l'eventuale gara 3 di nuovo sul campo dei pontini domenica 1 giugno.

SEMIFINALI PLAY-OFF ANCHE PER VASTO E LANCIANO

Nello stesso Girone l'altra semifinale Tra Rieti e Vasto è stata posticipata di un'ora (palla a 2 domenica alle ore 19, ndr) in accoglimento della richiesta da parte del club laziale di non giocare in contemporanea con il Rieti calcio al fine di avere il maggior numero di spettatori possibili al palazzetto. I vastesi, in virtù del peggior piazzamento nella regular season, non partono col favore dei pronostici ma hanno tutte le qualità e le carte in regola per centrare un'incredibile finale. I ragazzi di coach Sandro Di Salvatore giocheranno gara 2 al PalaBCC giovedì 29 maggio. Per poter accedere alla finalissima i biancorossi devono vincere 2 gare (una delle quali almeno in trasferta, ndr).

Nell'altro girone un'altra abruzzese scenderà in campo per conquistare la finale. Si tratta del Lanciano che se la vedrà sul campo difficilissimo dello Scafati, che ha chiuso la stagione regolare al primo posto, che avrà a suo vantaggio il fattore campo. Coach Salvemini crede all'impresa ed alla possibilità di portare il cinque gialloblù al punto più alto della propria storia. Palla a 2 domenica alle ore 19,30.