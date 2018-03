Under 21. L'Italia sfida il Montenegro a Castel di Sangro il 4 giugno. Biglietti in vendita

COVERCIANO. Il grande calcio torna finalmente allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il 4 giugno infatti (fischio d'inizio alle ore 17,00) amichevole di lusso nello storico impianto cittadino tra l'Italia di Luigi Di Biagio ed il Montenegro, nazionale giovane dalle grandi qualità che non da molto si è affacciata nel palcoscenico internazionale.

Nel frattempo sotto gli occhi del coordinatore delle nazionali giovanili Arrigo Sacchi e del suo vice Maurizio Viscidi, la Nazionale Under 21 ha battuto 3-0 la Primavera della Fiorentina nell’amichevole che ha chiuso il raduno degli Azzurrini a Coverciano. Dopo che il primo tempo era terminato sullo 0-0 con un calcio di rigore di Bangu respinto da Bardi, gli Azzurrini hanno sbloccato il risultato nella ripresa grazie alla doppietta messa a segno dall’attaccante del Brentford Marcello Trotta al ’15 e al ’33. A tre minuti dallo scadere Valerio Rosseti, alla sua prima apparizione con l’Under 21, ha realizzato la rete del definitivo 3-0.

“Questi giorni – ha spiegato al termine dell’amichevole Luigi Di Biagio - ci sono serviti per avere indicazioni. Ho visto cose buone e altre meno, il nostro gioco sta migliorando e questo fa ben sperare per il futuro. Il tempo è dalla nostra parte, il dislivello con Serbia e Belgio prima era evidente, ora li abbiamo quasi raggiunti”.

Il 4 giugno a Castel di Sangro l’Italia affronterà il Montenegro, un’amichevole che servirà a Di Biagio per preparare anche gli ultimi due impegni nelle qualificazioni europee in programma a settembre con Serbia e Cipro: “Sarà un test di prestigio – ha sottolineato il tecnico azzurro – che ci dirà qualcosa in più sul nostro valore”.

Biglietti in vendita a partire dalle ore 15,00 di oggi presso le Agenzie Ticketone sparse per il territorio nazionale e sul sito ufficiale. Prezzi: Curve 5 euro, Distinti 10 euro, Tribuna Laterale Coperta 14 euro.

I convocati che hanno preso parte al raduno di Coverciano: Portieri: Bardi (Livorno), Leali (Spezia), Perin (Genoa); Difensori: Barba (Empoli), Biraghi (Catania), De Col (Virtus Lanciano), Goldaniga (Pisa), Murru (Cagliari), Rugani (Empoli), Sabelli (Bari), Suagher (Crotone), Zappacosta (Avellino); Centrocampisti: Baselli (Atalanta), Cataldi (Crotone), Crisetig (Crotone), Dezi (Crotone), Molina (Modena), Sturaro (Genoa), Viviani (Latina); Attaccanti: Belotti (Palermo), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Crotone), Improta (Padova), Rosseti (Siena), Trotta (Brentford).