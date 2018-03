Brasile 2014. Verratti non si arrende: farò di tutto per convincere Prandelli: «voglio il Mondiale»

COVERCIANO. In un’intervista a La Repubblica, Marco Verratti non nasconde un pizzico di nostalgia dell’Italia: “Un giorno vorrei tornare in Italia. Ma ora sto bene a Parigi”. Il centrocampista del Paris Saint-Germain è tra i trenta pre-convocati dal ct Prandelli per il Mondiale brasiliano. E farà di tutto per essere anche fra i ventitré finali: “Posso solo dare il cento per cento per non avere rimpianti. Il Mondiale lo sogno così: tutta l’Italia davanti alla tv e pochi fortunati in campo. Proverò a mettere in difficoltà il ct per essere uno di quei fortunati. Altrimenti, spero ci andranno Insigne e Immobile”. Quindi parla del suo ruolo in campo: “Sono nato trequartista, ho fatto il regista con Zeman nel 4-3-3. Con Ancelotti, interno nel 4-4-2. Quest’anno con Blanc, mezzala e Thiago Motta vertice basso. I ruoli li ho coperti tutti. La voglia di sacrificarmi non mi manca”.

Si sono radunati intanto nella tarda serata di ieri a Coverciano i 30 pre-convocati da Cesare Prandelli per la Coppa del Mondo Fifa. Questa mattina alle ore 10.30 è in programma il primo allenamento degli Azzurri, che si alleneranno presso il Centro tecnico federale sino a giovedì. A conclusione della prima fase di preparazione, i giocatori osserveranno tre giorni di riposo, quindi torneranno nuovamente in ritiro nel tardo pomeriggio di domenica 25 maggio.

Venerdì 30 la Nazionale partirà alla volta di Londra, dove sabato 31 (calcio d’inizio alle 20.45 ora italiana) al ‘Craven Cottage’ affronterà in amichevole la Repubblica d’Irlanda. Mercoledì 4 giugno l’Italia ospiterà poi a Perugia il Lussemburgo (calcio d’inizio alle 20.45) e il giorno seguente partirà alla volta del Brasile. Domenica 8 giugno all’“Estadio da Cidadania” di Volta Redonda (calcio d’inizio alle 17.30 locali, le 22.30 italiane) gli Azzurri affronteranno la Fluminense nell’ultimo test prima dell’esordio nella Coppa del Mondo FIFA in programma sabato 14 giugno a Manaus con l’Inghilterra.

L’elenco dei pre-convocati per la Coppa del Mondo FIFA

Portieri: Buffon (Juventus), Perin (Genoa), Sirigu (Paris Saint Germain), *Mirante (Parma);

Difensori: Abate (Milan), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Darmian (Torino), De Sciglio (Milan), Maggio (Napoli), Paletta (Parma), Pasqual (Fiorentina), Ranocchia (Inter); Centrocampisti: Aquilani (Fiorentina), Candreva (Lazio), De Rossi (Roma), Marchisio (Juventus), Montolivo (Milan), Motta (Paris Saint Germain), Parolo (Parma), Pirlo (Juventus), Romulo (Verona), Verratti (Paris Saint Germain); Attaccanti: Balotelli (Milan), Cassano (Parma), Cerci (Torino), Destro (Roma), Immobile (Torino), Insigne (Napoli), Rossi (Fiorentina). *non inserito nell’elenco dei 30 pre-convocati per il Mondiale, ma convocato a scopo precauzionale per il raduno di Coverciano.