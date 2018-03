Hockey Prato. L'Avezzano conquista i play-off per la promozione in Serie A2

AVEZZANO. Si apre finalmente la strada dei play-off per la promozione in serie A2 per i biancoverdi dell'Avezzano. Dopo la beffa dello scorso anno, quando la squadra marsicana vide svanire tutti i sacrifici di un intero campionato a causa di un cavillo nel regolamento federale per cui l'Under 12 non costituiva attività giovanile e quindi non dava diritto a disputare i playoff, finalmente è arrivato il momento in cui tutte le carte giocano a favore. Nella quadrangolare che si è disputata sabato 17 e domenica 18 maggio presso il campo federale dell'Acqua Acetosa in Roma, i biancoverdi hanno conquistato i 9 punti a disposizione battendo una dopo l'altra le squadre di Torre S.Susanna (BR), Mogliano (MC) e HC EUR. Adesso manca solo l'ultimo scoglio, i playoff che si svolgeranno il 6,7 e 8 Giugno a Catania. Gli avversari da battere sono ancora Torre S.Susanna (classificatasi seconda), HC Pistoia (prima nel girone B) e HC Ragusa (prima nel girone E). Soltanto la vincitrice del torneo conquisterà il diritto a disputare il campionato di A2 nel prossimo anno agonistico.

La cronaca delle due giornate: sabato 17 l'Avezzano incontra Torre S.Susanna, e vince per 2 a 1 in rimonta, avendo subito un goal all'inizio della partita ma recuperando e vincendo con due reti di Gill e Coppola.

Nella giornata di Domenica 18, al mattino, l'Avezzano conquista matematicamente il diritto di accedere alla fase successiva battendo la squadra di Mogliano (Macerata) per 3 a 2, con reti di Gill, Colizza e Raji.

Nel pomeriggio della stessa giornata, l'ultima partita è un pro-forma con l'Avezzano che supera agilmente l'HC EUR con il punteggio di 5 a 2, con reti di Gill , Colizza (2) , Cipriani e Raji. Un grande in bocca al lupo a questi ragazzi che tengono duro nonostante i grandi sacrifici (fisici ed economici) che questa disciplina sportiva comporta.

La formazione dell'Avezzano in queste tre partite: T.Di Battista (P), E.Cucinotta, Y.Gill, G.Colizza, P.Fracassi, P.Cerasani(K), M.Casoli, L.Coppola, E.Berardini, B.Raji, M.Cipriani, L.Carnevale, G.Gentile, M.Ferri (2P). All. L.Testa ; Presidente: R.Serone.