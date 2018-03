Basket. Gara 2 amara per l'Amatori Pescara. Senigallia si impone 81-67

SENIGALLIA. Nei quarti di finale dei play off il Senigallia vince gara 2 tra le proprie mura contro l'Amatori (81-67) e rimanda l'esito delsuperamento del turno al Palaelettra per domenica 18 in gara 3 (alle 18.00).

Vittoria meritata quella dei marchigiani, più precisi, continui e determinati dei pescaresi, che hanno condotto praticamente fin dalle prime battute, in una gara nella quale l'equilibrio si è rotto sostanzialmente solo nella seconda metà. L'Amatori, in giornata grigia al tiro e discontinua nella manovra offensiva, ha avuto in Claudio Maino il protagonista più importante, supportato solo occasionalmente dai propri compagni. Punteggi individuali più distribuiti tra i giocatori locali, che hanno mantenuto un margine oscillante sempre intorno ai 10 punti e, nella seconda metà, si sono preoccupati di bloccare le potenzialità di Maino, unica bocca da fuoco tra gli avversari. I pescaresi nel finale hanno inseguito con un certo affanno e non sono mai riusciti nell'aggancio, cosicchè il Senigallia non ha praticamente rischiato nel preservare lo scarto vincente. Una gara comunque dalla quale è emersa ancora una volta (è la quinta partita che le due formazioni si affrontano in questa

stagione) la sostanziale equivalenza tra le due squadre, un fatto che rende ancora più interessante

ed incerto l'esito della gara 3 di domenica.

GOLDENGAS SENIGALLIA - AMATORI PALL. PESCARA 81-67 (20-17;40-33;58-48)

Senigallia: Pierantoni 15, Maddaloni 4, Savelli , Catalani , Meccoli Matejka 16, Battisti 9, Perini 15, Tagnani,Pasquinelli 18 , Sartini 4. All. Valli.

Amatori Pescara: Pepe 14 , Rajola 7 , Maino 25, Buscaìno 9, Di Fonzo , Masciarelli , Timperi 2, Di Donato 4, Di Carmine ,Dip . All. Fabbri

ARBITRI: Battista (Firenze) e Coffetti (Bergamo)

5 falli: Di Donato

Note: tiri da 3: senigallia 10/26 amatori 7/19 ; tiri liberi: senigallia 11/24 amatori 12/17 tiri totali: senigallia 30/63 amatori 24/55. Rimbalzi: senigallia 34

(Perini 15) amatori 36 (Di Donato 8)