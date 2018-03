Tra i 30 pre-convocati di Prandelli ci sono Verratti, Immobile, Insigne e Perin

COVERCIANO. Cesare Prandelli ha reso noti i nomi dei 30 pre-convocati della Nazionale per la Coppa del Mondo: la lista è stata consegnata oggi alla FIFA, mentre lunedì 2 giugno verrà ufficializzato l’elenco dei 23 calciatori che partiranno per il Brasile. Il Ct ha deciso di convocare per il raduno di Coverciano anche il portiere del Parma Antonio Mirante, con l’obiettivo di farlo allenare con il resto del gruppo per averlo già a disposizione in caso di infortuni. A norma di regolamento è infatti possibile sostituire eventuali calciatori infortunati anche al di fuori della lista dei 30 pre-convocati.

Gli Azzurri si raduneranno nella serata di lunedì 19 maggio a Coverciano, si alleneranno sino a giovedì e, dopo tre giorni di riposo, dovranno presentarsi nuovamente nel tardo pomeriggio di domenica 25 maggio presso il Centro Tecnico Federale. Venerdì 30 la Nazionale partirà alla volta di Londra, dove sabato 31 (calcio d’inizio alle 20.45 ora italiana) al ‘Craven Cottage’ affronterà in amichevole la Repubblica d’Irlanda. Mercoledì 4 giugno l’Italia ospiterà poi a Perugia il Lussemburgo (calcio d’inizio alle 20.45) e il giorno seguente partirà alla volta del Brasile. Domenica 8 giugno all’ “Estadio da Cidadania” di Volta Redonda (calcio d’inizio alle 17.30 locali, le 22.30 italiane) gli Azzurri affronteranno la Fluminense nell’ultimo test prima dell’esordio nella Coppa del Mondo FIFA in programma sabato 14 giugno a Manaus con l’Inghilterra.

L’elenco dei pre-convocati per la Coppa del Mondo FIFA: i portieri Buffon (Juventus), Perin (Genoa), Sirigu (Paris Saint Germain) e Mirante (Parma); i difensori Abate (Milan), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Darmian (Torino), De Sciglio (Milan), Maggio (Napoli), Paletta (Parma), Pasqual (Fiorentina) e Ranocchia (Inter); i centrocampisti Aquilani (Fiorentina), Candreva (Lazio), De Rossi (Roma), Marchisio (Juventus), Montolivo (Milan), Motta (Paris Saint Germain), Parolo (Parma), Pirlo (Juventus), Romulo (Verona) e Verratti (Paris Saint Germain); gli attaccanti Balotelli (Milan), Cassano (Parma), Cerci (Torino), Destro (Roma), Immobile (Torino), Insigne (Napoli) e Rossi (Fiorentina).

Mirante non è stato inserito nell’elenco dei 30 pre-convocati per il Mondiale, ma convocato a scopo precauzionale per il raduno di Coverciano.