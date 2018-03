Basket. L'Amatori Pescara c'è. In Gara 1 play-off domata 76-67 Senigallia

PESCARA. Parte con il passo giusto l'Amatori in gara 1 dei play off contro l'insidiosa Senigallia.

Un vantaggio costruito e mantenuto sempre, fin dalle prime battute, in una gara approcciata nel modo giusto. Non sono mancati alcuni momenti di confusione nella seconda parte che hanno favorito il riavvicinamento degli ospiti e fatto vacillare il margine, ma la vittoria è stata comunque chiara. Fabbri tiene quasi a riposo forzato il centro Dip (reduce da infortunio), dando spazio sotto i tabelloni a Buscaino e Di Carmine. L'avvio vede i pesaresi molto precisi nel tiro pesante (7/8 da 3 nella prima frazione) che li spinge in avanti nel vantaggio, un vantaggio che tocca l'apice al 26' (54-46) con Rajola e Maino top scorer. Nella terza frazione si avvertono alcuni tentennamenti in attacco e sui rimbalzi che favoriscono il riavvicinamento dei marchigiani (48-40 al 22') con i canestri di Perini, ma ci pensa Pepe a ristabilire le distanze.

Altro recupero ospite nell'ultimo quarto, con un pressing più convinto e le conclusioni di Miccoli Matejka. Al 38' pescaresi a +5 (70-65) ma il lungo finale registra il ritrovamento di una sufficiente lucididtà che, in un clima acceso, consente l'ottenimento della meritata vittoria.

Una vittoria che dovrà ora essere tutelata in gara 2 in programma giovedi 15 alle 21 sul campo di Iesi.

AMATORI PALL. PESCARA - PALL.SENIGALLIA 76-67 (28-17; 48-33; 65-51)

Amatori Pescara: Pepe 15 , Rajola 17, Maino 19, Buscaìno 8, Masciarelli , Timperi Mar. 4, Timperi Mat. , Di Donato 13, Di Carmine,Dip. All. Fabbri

Pall. Senigallia: Pierantoni 5 , Maddaloni 11, Savelli , Catalani , Meccoli Matejka 15, Battisti 4, Perini 12, Pasquinelli 14, Sartini 6, Massi Cicconi. All. Valli.

ARBITRI: Cannoletta (Caserta) e Borrelli (Napoli)

5 falli: Pierantoni al 36'. Fallo tecnico a Maddaloni e Pierantoni al 27'.

Note: tiri da 3: amatori 8/19 senigallia 8/28; tiri liberi: amatori 18/22 senigallia 5/11 tiri da 2: amatori 17/35 senigallia 19/40 . Rimbalzi: amatori 26 (Di Donato 8) senigallia 37 (Pierantoni 11).