Basket. Troppo Latina per il Giulianova. Gara senza storia 95-48

LATINA. La Benacquista Assicurazioni Latina inizia il suo cammino nei play off con il piede giusto. La formazione nerazzurra travolge la Globo Giulianova (95-48 il risultato finale) davanti al pubblico amico del PalaBianchini e conquista gara-1 dei quarti di finale. Gara-2 in programma giovedì (ore 20.00) a Giulianova. Eventuale bella domenica 18 maggio al PalaBianchini.

Coach Garelli decide di partire con un quintetto composto da Bolzonella, Santolamazza, Tagliabue, Pilotti e Bonacini. Starting five ospite con Marmugi, Gilardi, Sacripante, Travaglini e Gallerini.

Avvio bello ed equilibrato. Apre le danze la tripla di Gilardi, risponde Tagliabue. Il numero 9 nerazzurro è l’autore di 6 dei primi 8 punti nerazzurri e proprio una sua schiacciata regala il primo vantaggio ai padroni di casa: 8-7 a 6’30” dalla conclusione del quarto. A quel punto, complice anche l’infortunio di Gilardi, il quintetto di coach Garelli prende il volo. Standing ovation al PalaBianchini per la nuova schiacciata di Tagliabue su splendido assist di Santolamazza. Poi la bomba di Pilotti ed il canestro di Bonacini portano il punteggio sul 15-7, costringendo coach Francani al time out. La Benacquista Assicurazioni non si ferma e così il primo quarto si chiude 27-14.

In avvio di secondo parziale botta e risposta dalla lunga distanza tra Demartini e Travaglini. Poi la Benacquista Assicurazioni, trascinata da uno scatenato Tagliabue e da Bolzonella, allunga fino al +20: 37-17. Arrivano anche le triple di Pastore e Gagliardo e, quando Uglietti sale in cattedra (schiacciata e successiva tripla) Latina vola fino al 53-20, punteggio con il quale le due squadre tornano negli spogliatoi.

Al rientro in campo Latina fa immediatamente capire che non intende mollare la presa o incappare in cali di concentrazione e si ripresenta con la bomba di Santolamazza e l’azione da 2+1 di Bonacini. E’ un terzo parziale di assoluto controllo per il quintetto di coach Garelli, che con una difesa attenta e la buona vena realizzativa dei suoi tiratori allunga ancora, chiudendo sul 77-30.

Ultimo quarto di assoluto controllo i padroni di casa. La Benacquista Assicurazioni, forte di un vantaggio quanto mai rassicurante, amministra e chiude il match con il punteggio di 95-48 (legapallacanestro.com).

Latina Basket - Giulianova Basket 85 95-48 (27-14, 26-6, 24-10, 18-18)

Latina Basket: Bolzonella 10 (2/2, 1/1), Pastore 16 (2/2, 4/10), Santolamazza 3 (1/4 da tre), Tagliabue 20 (9/10, 0/3), Pilotti 7 (1/2, 1/4), Demartini 9 (2/3, 1/3), Uglietti 10 (2/2, 2/3), Bonacini 5 (2/2, 0/3), Nardi 4 (1/3), Gagliardo 11 (4/5, 1/1)

Allenatore:Garelli

Tiri Liberi: 12/15 - Rimbalzi: 40 31+9 (Uglietti 8) - Assist: 14 (Santolamazza 4) - Cinque Falli: Pilotti

Giulianova Basket 85: Marmugi 5 (2/5, 0/3), Adolfo Gilardi 3 (1/1 da tre), Cianella 0 (0/1, 0/2), Sacripante 0 (0/2, 0/2), Pira 3 (1/3, 0/1), Mennilli 3 (1/1 da tre), Marinucci 0 (0/1), Travaglini 10 (0/2, 3/5), Scarpetti 7 (2/2, 1/1), Gallerini 17 (4/14, 0/2)

Allenatore:Francani

Tiri Liberi: 12/18 - Rimbalzi: 16 13+3 (Marmugi 6) - Assist: 2 (Marmugi, Travaglini 1)