Campionati Csi Teramo. Risultati di Calcio a 7, Calcio a 11 e Basket

TERAMO. Semifinali al cardiopalmo nel campionato di calcio CSI: sulle sei gare in programma, infatti, una soltanto si chiude con un divario importante.

Nella fase “playoff” è un exploit rilevante (0-1) quello raccolto dal Giulianova sul campo di Piano della Lente, ospite del Tosti Teramum: a risolvere la sfida ci pensa un colpo di testa firmato Ciccocelli sugli sviluppi di un calcio d’angolo, una rete che spalanca le porte della finale provinciale per i giallorossi.

Nell’altro match, invece, rimane tutto in gioco tra Colleatterrato e Miller Voltarrosto, con i padroni di casa che sciupano una ghiotta chance al termine di una gara quasi perfetta: a Giorgi risponde nel finale De Flaviis.

Il ritorno è in programma al “Castrum” lunedì sera (ore 21), mentre Miller e Colleatterrato si sfideranno sabato (ore 15) a S.Lucia.

Due vittorie costituiscono il mini-bilancio della Coppa CSI.

Assume maggior peso specifico quella ottenuta dal Poggio Morello in trasferta a Nerito con l’Arcaini Consulenze: il match-winner è Mariani e, ora, il Poggio potrà sfruttare il fattore campo a favore nel cammino in discesa verso la finalissima.

Anche l’altro incontro si contraddistingue per un successo di misura: a far (momentaneamente) festa è la favorita Muppet, contro un indomito e sempre più sorprendente Vannucci Roseto.

Le marcature di Bianchetto e Cifeca portano avanti i moscianesi, ma il solito cannoniere Montedoro tiene tutti sulla corda in vista del retour-match programmato per sabato (ore 16:30) a S.Lucia.

In agenda c’è anche il campo di Poggio Morello, stesso giorno, ma alle ore 15:30.

Se c’è una squadra che ha già un piede e mezzo verso l’epilogo conclusivo di Sant’Egidio, questa è il Chiarino.

La quaterna rifilata, peraltro in esterna (1-4), alla Gammarana, sa tanto di salutare passeggiata di salute in vista di gara-2: in grande spolvero Materazzo e Alfonsi, con una pregevole doppietta ciascuno, mentre spetta a Camillini tenere alto l’onore dei locali.

Prova di resistenza, invece, quella offerta dal Mojito sul campo del Locomotiv Ripa: nonostante l’espulsione di Fossemò, infatti, i morresi disputano una partita di grande sostanza e bloccano sull’1-1 il team ospitante (in gol Foglia e D’Agostino).

Entrambi di sabato i secondi incontri: a Tossicia (ore 15) il Chiarino riceverà la visita della Gammarana, un’ora e mezza dopo lo stadio di Morro d’Oro sarà il palcoscenico di Mojito – Locomotiv.

RISULTATI DI CALCIO A 7

Dopo l’intensa stagione che le ha viste protagoniste del Calcio a 7, Summer Cup, Guaranà Tortoreto, Alluminio Val Vibrata e Krombacher sono scese in campo per l’andata delle semifinali play-off.

Quattordici il totale delle reti nelle due partite, con una squadra praticamente già in finale: la Summer Cup.

La compagine di Castelnuovo prepara il match contro i tortoretani del Guaranà senza sbagliare una virgola, coronando i 50 di gioco con un tennistico 6-0 ai rivali che, catastrofi a parte nella gara di ritorno, vale da lasciapassare anticipato per la finalissima. L’uomo partita, con una tripletta, è Triboletti, ben assistito da Di Furia, Valiante e Pela, gli altri marcatori del match.

Più incerto che mai, invece, rimane il pronostico relativo alla vincente tra Alluminio Val Vibrata e Krombacher. Il 4-4 con cui si chiude la semifinale d’andata, infatti, non fa altro che complicare lo scenario di ritorno rendendolo impronosticabile. Il pari, per ora, parla coi gol di Colantoni (2) e dei Fratò (Andrea e Adelchi) da una parte, e con quelli di Marcone, Andreone e Nardinocchi (2) dall’altra. Quali risulteranno decisivi per il passaggio del turno?

COPPA CSI BASKET

Archiviata la regular season, squadre ancora in campo per le semifinali play-off e per quelle di coppa.

Emozioni forti nei play-off, con le semifinali d’andata risoltesi entrambe al tie-break.

Dunque 3-2 per la vincitrice della regular season Olimpia Mosciano sul parquet dei padroni di casa della 50 €uro (quarta all’arrivo) con parziali di 19/25-25/20-25/19-21/25-13/15, e stesso finale tra Polisportiva Colonnellese (terza in campionato) e Lli Bill Timp (secondi) grazie ai punteggi di 25/20-20/25-25/18-22/25-16/14. Determinanti le gare di ritorno per decretare le finaliste.

Coppa CSI ed Easy Cup, invece, giocate su gare di semifinale secca, le loro finaliste le hanno già.

A contendersi la Coppa CSI saranno Pallafatù Giulianova e Lolek, impostesi nei match contro CDS e Ap Maya rispettivamente per 3-0 (25/10-25/19-25/18) e 3-2 (22/25-25/20-25/23-19/25-15/13); in Easy Cup la Spikers Nereto, battuto 3-0 in esterna il Volley Duemilacredici (19/25-20/25-21/25), affronterà nello step decisivo il Colleatterrato.