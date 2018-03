Basket. Per la Proger Chieti amara anche Gara 2. Mantova passa 90-72 e si porta sul 2-0

MANTOVA. Cambiano i protagonisti ma non il risultato finale. Mantova ha nuovamente vita facile contro la Proger Chieti e giovedi sera può già chiudere i conti in Abruzzo. Chieti prova a metterci un pizzico di intensità in più e parte meglio di 48 ore prima, mettendo anche la testa avanti sul jumper di Cardillo (14-16) a 2′ dalla prima sirena, ma da quel momento salgono in cattedra Losi e Nardi (47 punti in due questa sera) che trascinano i compagni fino al 51-27 dell’intervallo lungo, con un parziale di 37-11 che lascia poche speranze ai teatini. La ripresa è un lungo garbage time in cui Chieti non riesce mai a riavvicinarsi, anche perché sia Deloach che Shaw non ripetono la brillante prova di due giorni prima. Si torna in campo giovedi 8 al PalaTricalle di Chieti con palla a due alle ore 21.00. Servirà un'impresa enorme per i teatini, sotto ora 2-0 con il gravissimo handicap di non poter perdere neanche più un incontro. In caso di pareggio nella serie, inoltre, eventuale Gara 5 si giocherebbe nuovamente a Mantova (dailybasket.it).

Dinamica Mantova - Proger Chieti 90-72 (24-16, 27-11, 25-26, 14-19)

Dinamica Mantova: Leon Jefferson 3 (0/2), Lamma 4 (2/2, 0/3), Clemente 8 (4/5), Ranuzzi 7 (1/3, 1/4), Anthony Roman Nardi 23 (4/8, 4/7), Alibegovic 11 (1/2, 3/7), Pignatti 10 (4/10), Allodi 0 (0/1), Losi 24 (1/3, 5/10) N.E.: Vecchio. Allenatore:Morea

Tiri Liberi: 17/23 - Rimbalzi: 31 21+10 (Leon Jefferson, Pignatti 8) - Assist: 17 (Lamma, Anthony Roman Nardi 4)

Proger Chieti: Comignani 0 (0/1 da tre), Raschi 15 (4/6, 1/2), Passera 10 (4/7, 0/3), Diomede 4 (2/3, 0/2), Cardillo 10 (2/5, 2/4), Deloach 12 (2/9), Soloperto 12 (5/8), Shaw 9 (3/4, 0/2) N.E.: Bini, Mavelli. Allenatore:Bartocci

Tiri Liberi: 19/22 - Rimbalzi: 32 25+7 (Soloperto 11) - Assist: 8 (Deloach 4)