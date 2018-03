Basket. Per la Proger Chieti iniziano i play-off. Gara 1 e 2 a Mantova oggi e lunedì

MANTOVA. La Proger Chieti (8^ in griglia) è già a Mantova dove tra oggi (sabato 3) e lunedì 5 affronterà due volte la Dinamica (1^) nelle prime due gare del quarto di finale playoff. Lo scorso anno la Pallacanestro Teate era riuscita nell’impresa di rimontare nella serie lo 0-2 iniziale, andando a vincere gara-5 a Mantova per un insperato 3-2 finale, cha ha consegnato sul campo il biglietto per la Silver ai biancorossi.

La formazione teatina, partita ad agosto 2013 per tentare di raggiungere la salvezza in Adecco Silver, si è guadagnata questo meritatissimo ticket-playoff grazie alla stupenda vittoria di Firenze di domenica scorsa, in cui è risalita dal -16 al +22 contro una formazione che doveva assolutamente vincere per rimanere nella categoria, e la contemporanea sconfitta di Roseto a Ferrara. In città e nel gruppo, pertanto, c’è molto entusiasmo e voglia di provare a prolungare questo sogno, anche con la consapevolezza di aver pescato la squadra più forte del lotto delle pretendenti. “Aver raggiunto i playoff è stato un grande premio per tutti – ha commentato coach Bartocci –, dal Presidente che ci ha creduto rinforzando tantissimo la squadra, al title-sponsor Proger che lo ha appoggiato. Adesso ci troviamo questa sfida contro una grande del torneo come Mantova, che affronteremo dando il meglio di noi. Sicuramente sarà durissima, ma i playoff fanno storia a se e ogni gara riparte dallo 0 a 0. I ragazzi lavorano con grande concentrazione e ci danno dentro senza risparmiarsi: son sicuro renderemo la vita difficile agli avversari. Il campo darà poi il verdetto”. “Il playoff l’abbiamo fortemente voluto – spiega la point guard Marco Passera –, quando potevamo accontentarci della salvezza anticipata e nessuno avrebbe potuto dirci nulla perché era quello l’obiettivo del Club. Ora che ci siamo guadagnati questo diritto, non vogliamo fare da spettatori, anche se siamo entrati con l’ultimo biglietto utile. Mantova è fortissima e lo sappiamo, ma noi giocheremo ogni gara provando a vincerla, anche se ci troveremo sotto. Qualche possibilità di passare ce l’abbiamo anche noi e le proveremo tutte. Sarà una bellissima serie secondo me”.

Ancora fuori il play Edoardo Di Emidio, che patisce i postumi di una sublussazione alla spalla, e Mattia Soloperto, squalificato e fuori roster per motivi disciplinari. A Mantova Bartocci porterà comunque con se 12 uomini: 5-Bini (under), 6-Gialloreto, 7-Mavelli (under), 8-Cinalli (under), 9-Comignani, 11-Raschi, 13- Di Emidio (under), 16-Passera, 19-Cardillo, 25-Deloach, 34-Shaw.

Previsti un centinaio di tifosi al seguito delle Furie in gara-1, ma verosimilmente si raggiungerà lo stesso numero anche per gara-2 nonostante il giorno feriale.

In regular-season bilancio di 2-0 per i lombardi che hanno avuto via faciale sia all’andata al PalaTricalle (54-72), che al ritorno, meno di un mese fa, al PalaBam (79-61)

Arbitreranno i signori: Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG), Marco Scudieri di Maserada sul Piave (TV) e Andrea Bongiorni di Pisa.