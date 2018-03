Basket. Tutto come da pronostico. Rieti vince facile 59-49 sull'Amatori Pescara

RIETI. Pronostico rispettato al Palasojourner di Rieti, dove pure all'andata i pescaresi compirono una memorabile impresa. Stavolta Fabbri preferisce dare spazio ai giovani (Rajola non utilizzato, Di Donato assente per influenza) per cercare di ritrovare il gioco e lo smalto perso nelle ultime recenti occasioni, più che cercare di ottenere i due punti, peraltro ininfluenti circa il piazzamento dei pescaresi in chiave play off (quarto posto già blindato). Dip e soci sono partiti alla grande, ed al 13' avevano conseguito un vantaggio consistente (11-28), ma il finale della seconda frazione fa registrare il recupero dei locali sospinti dalle triple di Giampaoli e dalle conclusioni di Feliciangeli. La svolta in favore della NPC avviene al rientro dalla pausa lunga; nella terza frazione l'evidente calo dei pescaresi fa registrare per loro solo due punti all'attivo ed un conseguente parziale di 14-2 che pone saldamente i padroni di casa in avanti, dterminando le sorti della gara. Senza problemi poi il controllo del risultato dei più quotati reatini nell'ultimo quarto, con inequivocabile e meritata vittoria. All'Amatori la soddisfazione di aver mandato in campo più under in contemporanea in quasi tutta la gara, anche se è latitata nella seconda metà la precisione al tiro. La quarta ed ultima gara della fase ad orologio si giocherà sabato al Palaelettra alle 20.30 contro il Montegranaro, prima dell'vvio dei play off.

NPC RIETI - AMATORI PALL. PESCARA 59-49

NPC Rieti: Giampaoli 15, Biasich 4, Colantoni 3, Benedusi 4, Granato 10, Feliciangeli 14, Caceres 1, Ponziani, Musso 8, Auletta. All. Nunzi

Amatori Pescara: Pepe 4 , Rajola , Maino, Buscaìno 8, Di Fonzo, Masciarelli 2, Timperi Mar. 9, Timperi Mat. 6, Di Carmine 9, Dip 11. All. Fabbri

Arbitri: Semenzato (Mirano) e Maschietto (Treviso)

Parziali: 7-21; 28-32; 42-34.

5 falli: Ponziani. Note: tiri da 3 rieti 8/24 amatori 4/21 ; tiri liberi: rieti 3/8 amatori 3/12. rimbalzi: rieti 34 (Colantoni e Musso 6) amatori 41 (Dip 7).