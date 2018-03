Serie D. Nel derby 1-0 di platino del Sulmona sul Giulianova. Pari Amiternina. Ko Angolana

AMITERNINA-CIVITANOVESE 0-0

AMITERNINA: Spacca, Nuzzo, Mariani, Valente, Santilli, Loreti, Peveri (45'st Cipollone), Petrone, Terriaca, Torbidone (27'st Shippie), Lenart. Allenatore: Angelone.

CIVITANOVESE: Cattafesta, Nocera, Schiavone, Rovrena, Comotto, Sbambato, Valdes, Spigonardi, Scandurra (32'st Forgione), Taormina (39'st D'Ancona), Morante. Allenatore: Squadroni (Gabbanini squalificato).

ARBITRO: Fiorini della sezione di Frosinone.

NOTE: Ammoniti: Rovrena, Petrone, Lenart.

VIS PESARO-ANGOLANA 1-0

VIS PESARO (4-4-2): Foiera; G.Dominici, Cusaro, Pangrazi, E.Dominici; Bartolucci (36′ st Cremonini), Ridolfi, Omiccioli, Bugaro; Di Carlo (22′ st Bianchi), Cremona. A disp.: Osso, Tonucci, Martini, Rossoni, Rossi, G. Torelli, Pieri. All. Magi

RENATO CURI ANGOLANA (4-3-2-1): Lupinetti; Ricci, Natalini, Giammarino, Cancelli; Vespa, Forlano, Farindolini (6′ st Saltarin); Isotti (22′ st Mendoza), Pagliuca; Giansante. A disp.: D’Andrea, Cialini, D’Anteo, Cipressi, Dellasciucca, Carpegna, Sborgia. - All. Donatelli

ARBITRO: Marchi di Bologna

MARCATORI: 37′ pt Cremona (V)

NOTE: Spettatori 600 circa. Ingresso gratuito per donne e minorenni. Ammoniti: Farindolini (A), Di Carlo (V), E. Dominici (V), Vespa (A), Ricci (A), Isotti (V), Bugaro (V), Pagliuca (A), Cremona (V), Cusaro (V). Angoli: 4-5 Recuperi: pt 0′, st 4′+1′





BOJANO-CELANO 0-3 (a tavolino)

SULMONA-GIULIANOVA 1-0



SULMONA: Bighencomer, Scuoch (10'st Cavasinni), Fraghì, Pezzullo, Di Francia, Suleman, Magaddino (13'st Pellegrino), Sorrentino, Taliano, Simeoli (20'st Mallardo), Piccirilli. A disposizione: Scelli, Lorenzetti, Sulli, Amedoro, Spadari. Allenatore: Luiso

GIULIANOVA: Melillo (41'pt Merlini), Del Grosso, Lo Russo, Valentini, (9'st Venneri), Catalano, D'Orazio, Sorrentino, Fantini, Nanci (32'st Brescia), Maschio, Puglia. A disposizione: De Luca, Di Gioacchino, Zouhri, Conti, Beccaceci, Marotti. Allenatore: Ronci

ARBITRO: Scarpini di Arezzo

RETE: 49'st Sorrentino

NOTE: Ammoniti Bighencomer, Fraghì, Suleman, Catalano. Espulso il tecnico del Sulmona Luiso per protese al 38'st