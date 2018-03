Atletica Leggera. Campionati Regionali Staffette a Giulianova: record Gran Sasso Teramo

GIULIANOVA. Si sono svolti venerdì 25 aprile a Giulianova, sulla pista del Campo Scuola Zona Orti, i Campionati Regionali di Staffette riservati alle categorie Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti. Hanno fatto l’esordio stagionale alcuni dei migliori velocisti abruzzesi. Tra i risultati in primo piano, però, spicca quello di una staffetta di mezzofondo. Nella gara 3 x 1000 metri Cadette (under 16) l’Atletica Gran Sasso Teramo, composta da Gaia Sabbatini, Sara Iachini e Francesca Mastrippolito, ha ritoccato la migliore prestazione regionale di categoria che apparteneva alla stessa formazione, la quale l’aveva stabilito un anno fa con 10’15”57. In questa occasione, le stesse ragazze hanno corso in 10’11”23, precedendo al secondo posto la Pietro Mennea Atletica Chieti (Di Bernardo, Carbonari, Pretara), 10’27”26.

Per quanto riguarda le staffette veloci, in primo piano le ragazze dell’Atletica L’Aquila, che hanno vinto la 4 x 100 Assoluta femminile con 50”97 (Torelli, Tozzi, Cococcetta, Clementini). La stessa formazione, con Lico al posto di Torelli, ha vinto la 4 x 400 in 4’19”99, davanti alla Gran Sasso Teramo, 4’21”67. La 4 x 100 Assoluti maschile è stata vinta dall’Atletica Gran Sasso Teramo (Di Marco, Manili, Flemac, Bonanni), che ha portato il testimone al traguardo in 44”03.

Nelle staffette veloci giovanili, emerge la vittoria della 4 x 100 Cadette dell’Hadria Pescara (Fazio, Zuccarini, Di Iulio, Melchiorre), prima al traguardo in 53”36, davanti alla Pietro Mennea Atletica, 54”31. Nella 4 x 100 Cadetti, l’Atletica Gran Sasso Teramo (Fabbiocchi, Angelozzi, Giancroce, Melozzi) ha vinto in 47”60, davanti all’Hadria Pescara, 48”56. Veloce anche la 4 x 100 Ragazze della Serafini Sulmona (Leombruni, Calabrese, Valdo, Di Cesare) con 56”57. Nella classifica di squadra della categoria, primo posto dell’Atletica Gran Sasso Teramo maschile e della Pietro Mennea Atletica Chieti femminile. Nelle classifiche di squadra Ragazzi, primi posti della Nuova Atletica Lanciano maschile e della Serafini Sulmona femminile.

Altri risultati. Uomini. 4 x 400 Assoluti: 1^ Atletica Gran Sasso Teramo (Camarra, Salvi, Rocci, Di Marco) 3’37”15. 4 x 100 Allievi: 1^ Gran Sasso Teramo (Casciotti, De Federicis, Marcone, Pulsoni) 46”17. 4 x 100 Ragazzi: 1^ Atletica Gran Sasso Teramo (Torrieri, Di Ottavio, Felicioni,m Ceci) 56”91. 3 x 800 Ragazzi: 1^ Nuova Atletica Lanciano (Ranni, Giancrostofaro, Dragani) 7’55”97. 3 x 1000 Cadetti: 1^ Atletica L’Aquila (Rossi, Di Nardo, Puca). 4 x 400 Allievi: 1^ Atletica Gran Sasso Teramo (Pulsoni, Di Francesco, Santovito, Marcone). Donne. 3 x 800 Ragazze: 1^ Tethys Chieti (D’Ambrosio, Di Fabio, Toracchio) 8’33”83. 4 x 400 Allieve: 1^ Serafini Sulmona (Eramo, Bucci, Manias, Valdo) 4’37”60. 4 x 100 Allieve: 1^ Serafini Sulmona (Quizi, Eramo, Olivieri, Valdo).