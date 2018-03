Pallavolo Femminile. A Montesilvano gli Europei Under 19 dal 25 al 27 aprile

MONTESILVANO. Si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Europei u. 19 volley femminile. Le gare si svolgeranno al Palaroma di Montesilvano nei giorni 25, 26 e 27 aprile (dal pomeriggio alla sera), dove si affronteranno le nazionali di Italia, Spagna, Polonia e Danimarca. La vincente disputerà il campionato europeo che si svolgerà in Estonia nel mese di Settembre. Si tratta di un evento di prestigio (lo sport femminile più diffuso in Italia è il volley), che è un riconoscimento della Federazione Nazionale Volley alla Pallavolo Montesilvano scelta come sede degli Europei e alla quale è stato affidato l’organizzazione dell’evento.

Dal 1968 la Pallavolo Montesilvano, oltre a partecipare e aver partecipato ai campionati di serie A, B e C maschile e femminile, con un vivaio allenato da tecnici di prim’ordine e da uno staff dirigenziale collaudato, organizza tornei e campus. Non solo impegno sportivo, ma anche sociale e culturale attraverso eventi culturali, campagne di sensibilizzazione, beneficienza, raccolta fondi e volontariato al fine di promuovere i valori dell’amicizia e della solidarietà.

IL PROGRAMMA

Venerdì 25 aprile ore 16,00 Spagna-Polonia

Venerdì 25 aprile ore 18,30 Italia-Danimarca

Sabato 26 aprile ore 16,00 Polonia-Danimarca

Sabato 26 aprile ore 18,30 Spagna-Italia

Domenica 27 aprile ore 16,00 Danimarca-Spagna

Domenica 27 aprile ore 18,30 Italia-Polonia