Mondiale di Superbike, Federico D’Annunzio in gara in Olanda

PESCARA. Il prossimo weekend il pilota pescarese Federico D’Annunzio di 22 anni, di Congiunti di Collecorvino, sarà impegnato nella seconda tappa del mondiale Superbike, categoria superstock 1000, in sella alla moto Bmw S1000rr HP4 sul circuito olandese TT Assen. Supportato dal team abruzzese Fda Racing, e con l’appoggio dell’assessorato allo Sport della Provincia di Pescara e di Aurelio Cilli, Federico D’Annunzio si cimenterà in una gara mondiale, dopo essersi classificato, nella prima tappa, al quinto posto partendo dall’ottavo. «Cercheremo di fare il massimo in questa competizione», dichiara Federico a nome di tutto il team.

Federico è nato nella piccola frazione di Congiunti nel comune di Collecorvino e si è appassionato da piccolo ai motori. Nel 2003 è nata la FDA Racing Team, la scuderia di “famiglia”. Dopo un breve periodo di apprendistato non agonistico nelle minimoto, Federico ha partecipato alle selezioni per il trofeo Junior GP APRILIA ed è stata subito vittoria, il primo tra i debuttanti. Al secondo anno di gare il pilota pescarese ha confermato la partecipazione al Campionato 125cc Junior GP affermandosi tra i più veloci protagonisti e concludendo il campionato in 3° posizione al fotofinish.



L’anno 2008 è quello della svolta, il passaggio alla classe 600cc lo ha visto subito protagonista con pole position e vittorie che lo hanno condotto dritto alla vittoria finale del Campionato in sella ad una Yamaha R6 gestita dal team di famiglia FDA Racing Team.

Nel 2009 avviene il passaggio dal team di famiglia a strutture tecniche di maggior respiro e nel 2010 Federico approda al Campionato Europeo Superstock 600 con grandi risultati che lo portano a conquistare pole position e podi, concludendo al 4° posto in classifica generale che gli permette di conquistare il titolo di “Rookie Of The Year”.



Nuovo cambio di categoria e team che nel 2011 vede Federico impegnato nel Campionato Italiano Velocita’ categoria MOTO 2, alla guida di moto Prototipo con cui, dimostra già da subito grande feeling, conquistando pole position e podi che gli valgono il 4° posto in classifica generale in sella alla FTR Honda del Team Ioda Racing Project.

Le stagioni 2012 e 2013, rappresentano anni di transizione che vedono la partecipazione di Federico nel campionato spagnolo velocita’ categoria Moto 2 e Campionato Europeo Superstock 600.

C’è stata anche una positiva comparsa nel Campionato del Mondo Supersport 600, in sella ad una Honda CBR 600 RR del Team Lorini.