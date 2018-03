Atletica Leggera. Venerdì gare di staffetta a Giulianova per ragazzi, cadetti, allievi ecc

GIULIANOVA. L’atletica leggera regionale prevede, come prossimo appuntamento, le emozionanti gare di staffetta, in programma venerdì prossimo a Giulianova, sulla pista del Campo Scuola Zona Orti, dove si disputeranno i Campionati Regionali di Staffette riservati alle categorie Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, e Assoluti. Un momento nel quale l’atletica, sport individuale per eccellenza, risveglia lo spirito di squadra. L’organizzazione della manifestazione, valida anche come Campionato di Società della specialità a livello Cadetti e Ragazzi, è curata dalla società Ecologica Giulianova. Previste anche gare di contorno per la categoria Esordienti A. Programma orario. Ore 16.00: 4 x 100 Esordienti A M/F. A seguire: 4 x 100 Ragazzi. A seguire: 4 x 100 Ragazze. A seguire: 4 x 100: Cadetti. A seguire: 4 x 100 Cadette. 17.00: 4 x 100 Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti/M. A seguire: 4 x 100 Allieve, Juniores, Promesse e Assoluti/F. 17.20: 3 x 800 Ragazzi. A seguire: 3 x 800 Ragazze. 17.45: 3 x 1000 Cadetti. A seguire: 3 x 1000 Cadette. 18.00: 4 x 400 Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti/M. A seguire: 4 x 400 Allieve, Juniores, Promesse e Assoluti/F.

Nelle giornate di sabato e domenica si disputeranno i Campionati Regionali di Prove Multiple, che assegneranno i titoli Allievi, Juniores, Promesse e Senior. La sede di svolgimento sarà Osimo (Ancona), dove gli atleti abruzzesi gareggeranno con quelli di Marche e Umbria, anche loro impegnati nei rispettivi campionati della specialità. Inserite anche gare di prove multiple per la categoria Cadetti. Nella giornata di sabato il ritrovo è fissato alle ore 14.45, con inizio gare alle 15.30, che prevede i 100 metri Assoluti decathlon e Allievi decathlon. Domenica, ritrovo alle ore 14.30, con partenza prima gara alle ore 15.30: 110 ostacoli decathlon.