Pillole di Sport. Gran Sasso Rugby, Pallavolo Femm. Giulianova, Cus Chieti C5

L'AQUILA. Giovedì 17 aprile, a partire dalle 19.30, sarà ufficialmente inaugurato l'impianto di illuminazione degli impianti sportivi di Villa Sant'Angelo. La realizzazione dell'illuminazione del campo sportivo, gioiello del comprensorio aquilano, è stata possibile grazie alla generosità dell'impresa Unirest Srl, che ha progettato, realizzato e donato l'impianto alla Gran Sasso Rugby e a tutta la comunità.

La prima partita in notturna dei nuovi impianti sarà un'amichevole di lusso per la Gran Sasso. I rossogrigi di Rotilio, infatti, ospiteranno il Lazio Rugby 1927, compagine che milita nella massima serie italiana (campionato di Eccellenza).

Sarà una grande festa a Villa che, dopo essere stata ospitata negli ultimi anni da altre strutture, grazie a Unirest può finalmente usufruire degli impianti anche nelle ore notturne. Per l'occasione, durante il terzo tempo sarà offerto vin brulè gratis per tutti.

La struttura di Villa Sant'Angelo dispone di un campo sportivo dotato di standard internazionali e manto in erba naturale, moderni spogliatoi, una palestra per arrampicata indoor, percorso vita, infermeria e palestra pesi.

IL CUS CHIETI CALCIO A 5 VINCE LA COPPA ITALIA CONTRO L'AVEZZANO

Il Cus Chieti realizza l’accoppiata Campionato – Coppa: dopo aver trionfato nel torneo di C2 Regionale, i neroverdi si aggiudicano dunque anche la Coppa Italia di categoria battendo Rocca Di Mezzo 4-0 al Palasport di Avezzano.

È stata una stagione lunga e difficile, anche più del previsto, ma a questo punto la si può giudicare trionfale, senza alcun dubbio: i ragazzi di Mister Di Muzio hanno dunque mantenuto fede ai pronostici della vigilia giocando un bel calcio durante tutto l’anno, con pochi momenti bui, riuscendo così a centrare il prestigioso “Double”.

La partita di Avezzano è stata senza storia con i marsicani che hanno cercato di opporre resistenza ai teatini senza però impensierirli più di tanto. Rocca Di Mezzo sentiva molto il match e di fronte ad una nutrita e rumorosa rappresentanza di tifosi avrebbe certamente desiderato un epilogo diverso, ma nulla ha potuto contro i neroverdi che hanno sopperito ad importanti assenze (Remigio ed i fratelli Galliani) giocando una partita tutta cuore e determinazione.

GIULIANOVA VOLLEY FEMMINILE IN CAMPO OGGI

La Gaglioti Giulianova va in esterna, prima dell’ultimo turno casalingo che decreterà la fine ufficiale dei Play-Off. Dopo il successo ai danni del Gada Group, sarà un’altra squadra dell’interland pescarese ad opporsi alle ragazze di Coach D’Andrea. Compagine che milita in quarta posizione, tutt’altro da sottovalutare, che potrebbe consentire, in caso di vittoria giallorossa, ad Assogna e compagne di accedere alla finalissima play-off con una gara di anticipo sulla fine della intera fase.

Vietato quindi abbassare la guardia, a Sambuceto sarà obbligatorio scendere in campo con il piglio e la determinazione mostrati nelle giornate precedenti.

Appuntamento fissato, dunque, per giovedi 17 aprile alle ore 19.30 con il fischio di inizio della coppia arbitrale, tutta al femminile, Sig.re Di Virgilio Valentina e Liberati Elena di Montesilvano.