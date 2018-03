Pallamano. Poule Scudetto e Retrocessione: fuori dai giochi il Teramo. Salvo il Cus Chieti

ABRUZZO. Nella Poule Scudetto del Girone B Vittoria importantissima dell’Ambra in casa del Romagna: 27-31 (p.t. 16-18), risultato grazie al quale i toscani si qualificano alla poule d’ammissione per le semifinali Scudetto, come 2^ classificata. La squadra di Morlacco resta comunque alle spalle della Terraquilia Carpi, ancora vincente e stavolta in casa della TeknoElettronica Teramo. La contesa si chiude sul 18-34 (p.t. 8-16).

Negli ultimi 60′ della stagione della Poule Retrocessione del Girone C il Geoter Gaeta, grazie al suo successo col finale di 34-27 (p.t. 20-14) sul CUS Palermo e alla vittoria del CUS Chieti contro il Conversano – 37 a 29 (p.t. 18-16) -, si piazza al quarto posto della Poule davanti alla Lazio, che scivola in quinta piazza a causa dello svantaggio negli scontri diretti proprio con il Gaeta in questa 2^ fase.

Accedono alla Poule d’Ammissione ai Play-Off Scudetto le 2^ classificate dei Gironi A, B e C. Le classifiche dicono Ambra (B), Fondi (C) e una compagine fra Bozen e Pressano, attualmente appaiate in vetta al Girone A e con una sola partita ancora da giocare. Le gare della Poule Ammissione si disputano fra il 25 il 27 Aprile al Pala Santa Filomena di Chieti, una per giornata. Per tutte fischio d’apertura alle ore 16:00, a partire dal match fra 2^ classificata Gir. C e 2^ classificata Gir. A che aprirà il calendario.

TeknoElettronica Teramo – Terraquilia Carpi 18-34 (p.t. 8-16)

TeknoElettronica Teramo: Di Giandomenico, Di Marcello, Barbuti 5, Murri 3, Santucci, Toppi 1, Arceri 2, Piermarini, Arduini, Di Giulio 3, Valeri 1, Almonti 1, Morale 2, Collevecchio. All: Franco Chionchio

Terraquilia Carpi: Malavasi, Piretti, Basic 3, Bellotti 3, Beltrami 2, Fontanesi 4, Giannetta 4, Marrochi 1, Molina 2, Pieracci 2, Polito 2, Skatar 5, Sperti 1, Tojcic 5. All: Davide Serafini

Arbitri: Romana – Romana

La classifica aggiornata:Terraquilia Carpi 24 pti, Ambra 15, Romagna 6, TeknoElettronica Teramo 3

CUS Chieti – Conversano 37-29 (p.t. 18-16)

CUS Chieti: Anzaldo, Mariotti, Giampietro 3, Paolucci 2, Pieragostino 7, Di Marco 2, Savini A. 3, Odoardi, Milia 4, Giuffrida 9, Pellicciotta, Rigante 6, Pellegrini D. 1, Galvan. All: Silvano Seca

Conversano: Mastroscianni, Nebbia, Ignazzi, Recchia M. 3, Recchia S. 1, Allegretti, Fantasia 4, Martino 4, Carone, Di Maggio, Carso 4, Bertolez 7, Giannandrea. All: Alessandro Tarafino

Arbitri: Cardone – Cardone

La classifica aggiornata:Conversano 11 pti, CUS Chieti 10, CUS Palermo 10, Geoter Gaeta 7, Lazio 7