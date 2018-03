Hockey Prato. L'Avezzano senza fatica supera 9-0 l'Hc Eur e vola alle finali d'area

AVEZZANO. Superato con facilità l'ultimo ostacolo (9 a 0 in casa all'HC EUR) l'Hockey Avezzano comincia a prepararsi mentalmente per le Finali d'Area che si terranno a Roma il 17 e 18 Maggio prossimi. Le tre partite rimaste (Olimpia, NCR Lazio e S.Saba Graffiti) non danno troppo pensiero ai marsicani che dopo la schiacciante vittoria di oggi cominciano a pregustare i play-off per la serie A2 che si terranno in Giugno. Nella quadrangolare che decreterà i vincitori d'area i biancoverdi affronteranno ancora l'HC EUR ( il probabile secondo) e i vincitori degli altri gironi: Mogliano e Torre S.Susanna.

Sul campo di Avezzano, sabato scorso, si è disputata anche la 4a giornata del campionato Under 12 Mixed, che ha visto affluire sul territorio marsicano ben tre squadre laziali di questa categoria: il Butterfly Roma, l'HC Tevere e il Campagnano. I "cuccioli" avezzanesi non ce l'hanno fatta a vincere la loro prima partita, ma si è visto un netto miglioramento rispetto ai mesi passati. Una bella festa all'insegna dell'hockey, una disciplina sportiva "diversa" che ancora riesce a trasmettere i valori dell'amicizia e del divertimento.