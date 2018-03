Serie D. Ridono Celano, Amiternina ed Angolana. Ko Giulianova e Sulmona

JESINA-GIULIANOVA 3-2

Jesina: Giovagnoli, Calcina, Carnevali (13’ st Sassaroli), Marco Strappini, Tafani, Tombari, Mattia Cardinali, Berardi, Pierandrei, Rossini (34’ st Nicola Cardinali), Traini (46’ st Alessandrini). All.: Bacci.

Giulianova: Melillo, Vennari, Lo Russo, Maschio, Catalano, D’Orazio, Bianchini, Puglia (39’ st Di Gioacchino), Iachini, Fantini (40’ st Nanci), Zouhri (24’ pt Takyi). All.: Monticciolo. Arbitro: Carella di Bari. Reti: 21’ pt Traini (rig), 23’ pt D’Orazio, 35’ pt Iachini, 2’ st Pierandrei, 21’ st Sassaroli.

Note: spettatori 700 circa; espulso Catalano 20’ pt, ammoniti Mattia Cardinali 18’ pt, Tombari 31’ pt, Iachini 35’ pt, Nicola Cardinali 23’ st, Nanci 42’ st.

MACERATESE-SULMONA 3-0

MACERATESE: Ferrara, Donzelli (13′st Cervigni), F. Russo, Arcolai, Ruffini, Aquino, Santoni (18′st Maccioni), Lattanzi, Ambrosini, Belkaid, Borrelli.

A disposizione: Turbacci, Di Berardino, G. Russo, Pietropaolo, Perfetti, Cavaliere, Conti, Maccioni.

All. Di Fabio.

SULMONA: Bighencomer, Scuoch, Pezzullo, Fraghi, Di Francia, Amedoro, Cavasinni (24′ pt Magaddino), Sorrentino, Taliano (23′st Mallardo), Simeoli, Spadari (24′st Piccirilli).

A disposizione: Scelli, Lorenzetti, Paulillo, Sulli, Di Ciccio, Duro.

All. Luiso

Arbitro: Mansi di Nocera Inferiore

Marcatori: Santoni al 4′pt, Ambrosini al 14′pt, Borrelli al 25′st

Note: Spettatori 300 circa. Calci d’angolo 5-5. Ammoniti Piccirilli, Amedoro, Donzelli, Santoni, Maccioni

AMITERNINA-FANO 1-0

Amiternina: Spacca, Dawid Lenart (30° p.t. Nuzzo), Mariani, Valente, Santilli, Loreti, Bocchino (43° s.t. Peveri), Petrone, Terriaca, Torbidone (40° s.t. Shipple), Lukasz Lenart. A disp. Venditti, Holzknecht, Cipolloni, Di Alessandro, Costi, Cerroni. All. Vincenzino Angelone

Alma Juventus Fano: Ginestra, Righi (1° s.t. Marconi), Cesaroni, Lunardini, Santini, Fatica, Sassaroli, Favo, Cicino, Antonioni (1° s.t. Nodari), Shiba (26° s.t. Stefanelli). A disp. Marcantognini, Clemente, Pistelli, Torta, Bracci, Forabosco. All. Gianluca De Angelis

Arbitro: Ivan Rabillotta di Sala Consilina

Reti: 42° p.t. Torbidone

Ammoniti: Antonioni, Shiba, Cesaroni, Terriaca, Spacca

Espulsi: 41° s.t. Nodari per gioco scorretto

Recupero: p.t. 2', s.t. 4'



MATELICA-CELANO 0-0



ANGOLANA-CIVITANOVESE 3-2