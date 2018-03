Basket. Ultima con delusione per l'Amatori Pescara: l'Eurobasket Roma passa 80-78

PESCARA. Ultima giornata poco felice per un'Amatori che cede in casa alla combattiva Eurobasket alla quale concede troppo in termini di carenza difensiva. Una partita andata avanti sempre in equilibrio con leggero vantaggio ospite, a parte un paio di fiammate pescaresi (come all'inizio delle terza frazione, ed a metà quarta frazione) favorite da maggiori attenzioni difensive. Ma nel finale punto a punto si è confermata la giornata no per la maggior parte dei ragazzi di Fabbri, e così i romani, che nella vittoria ci hanno creduto di più metendo in campo maggior determinazione, hanno vinto di un soffio ma con merito. In avvio è Barraco sotto i tabelloni a dar fastidio, poi crescono Casale e Pietrangeli, spesso premiati da tiri "comodi" concessi dai locali. Nell'Amatori buono il rientro di Buscaino e positivo l'apporto di Dip, ma un po' tutti hanno giocato a strappi e difeso con poca determinazione, vanificando anche le variazioni difensive disposte da Fabbri. Insomma una partita di fine stagione che non è stata affrontata con il tono giusto per una sconfitta che comunque non intacca la quarta posizione della classifica. Ora, dopo la pausa pasquale, ci sarà la fase ad orologio che stabilirà la griglia definitiva verso i play off. I Pescaresi cominceranno il 24 aprile fuori casa con BCC Vasto, poi il 27 aprile affronteranno in casa Senigallia, quindi trasferta a Rieti il 1 maggio, e ultima gara in casa con Montegranaro il 4 maggio.

AMATORI PALL. PESCARA - EUROBASKET ROMA 78-80



Amatori Pescara: Pepe 13, Rajola 6, Maino 14, Buscaìno 24, Di Fonzo, Timperi Mar., Timperi Mat., Di Donato 2, Di Carmine 5, Dip 14. All. Fabbri

Eurobasket Roma: Vaiani 10, Casale 21, Belloni , Romeo , Guagliardi 1, Nardi , Staffieri 9, Pierangeli 22, Tommasello, Barraco 17. All. Bongiorno.

Arbitri: Centonza di Grottammare e Ferretti di Nereto

Parziali: 19-21; 34-38; 58-63.

5 falli nessuno. Note: tiri da 3 amatori 9/29 eurobasket 10/28 ; tiri da 2: amatori 21/36 eurobasket 20/43 ; tiri liberi: amatori 9/13 eurobasket 10/14. rimbalzi: amatori 34 (Dip 12) eurobasket 36 (Staffieri 12).