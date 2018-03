Atletica Leggera. 19° Trofeo Città di Fermo. Splende l'abruzzese Alessia Beneduce

FERMO. In occasione del meeting 19° Trofeo Città di Fermo, Alessia Beneduce (U.S. Aterno Pescara) ha stabilito il nuovo record regionale Allieve nel lancio del Martello (Kg 3) con la misura di 53,01 metri. Il precedente apparteneva a Valentina Cipriani (USA S.C. Avezzano) con 49,24, stabilito nel 1996. Il risultato è stato ottenuto all’ultimo turno di lanci, in una sequenza nella quale l’appena sedicenne atleta pescarese aveva accumulato tre nulli e fissato il lancio migliore, il secondo, a 50,92 metri. Con questa misura, la Beneduce migliora il precedente primato personale di 52,71 (Kg 3), risalente alla scorsa stagione, quando militava nella categoria Cadette.

Il teatino Andrea Sinisi (Enterprise Benevento) ha esordito all’aperto nel salto con l’asta con la misura di 4,60 metri. Da ricordare che nella stagione indoor aveva superato 5,20.

Nello stesso meeting si segnalano altri risultati tecnici interessanti a livello giovanile. Nelle gare su distanze cosiddette spurie, l’Allieva Giulia Naddei (U.S. Aterno Pescara), classe ’98, si è piazzata prima sui 150 metri femminili Assoluti con il tempo di 19”55 (vento + 0,3 m/s). Sui 300 metri Cadette, Greta Zuccarini (Hadria Pescara), classe 2000, si è piazzata seconda in 43”99. Nel lungo Cadetti, Lorenzo Mantenuto (Hadria Pescara) si è classificato secondo con la buona misura di 6,18 metri.

Altri risultati. Uomini. 1000 Cadetti: 1° Manuel Di Primio (Tethys Chieti) 2’50”99.

Donne. Martello Assoluto (Kg 4): 1^ Aurora Di Rocco (Aterno Pescara) 41,60. Marcia 3000 Cadette: 1^ Francesca D’Amicodatri (Tethys Chieti) 16’39”74. 1000 Cadette: 1^ Giulia D’Ambrosio (Hadria Pescara) 3’13”81. Marcia Ragazze 2000: 2^ Angela Di Fabio (Tethys Chieti) 11’09”61. Alto Cadette: 1^ Nicole Del Greco (Hadria Pescara) 1,46. Giavellotto Allieve (grammi 500): 1^ Lidia Gargarella 32,77.