Periodo di riposo per la Proger Chieti: amichevoli con Montegranaro e Veroli

CHIETI. Inizia un lungo digiuno da impegni ufficiali per la Proger Chieti che, visto il turno di riposo dovuto all’esclusione dalla Adecco Silver di Lucca da osservare domenica (13 aprile) e lo stop dell’intero torneo la domenica successiva per l’AllStarGame di Mantova di giovedì 17 e le feste pasquali, tornerà in campo per l’ultima di regular season solo il 27 aprile a Firenze. In questo prolungato periodo di stand-by, per evitare cali di concentrazione e di perdere il ritmo gara, lo staff tecnico biancorosso ha organizzato due amichevoli.

Gialloreto e compagni si ritroveranno domani per una doppia seduta, mentre giovedì unico allenamento a mezzogiorno al PalaTricalle “Leombroni”. Venerdì, invece, la formazione teatina scenderà in campo alle 18:00 al PalaSavelli di Porto San Giorgio contro la Sutor Montegranaro di LegaA per un test sicuramente impegnativo. Al termine della partita rompete le righe fino a martedì 15, quando si tornerà in palestra probabilmente per un doppio workout giornaliero. Mercoledì 16 seduta serale al PalaTricalle, mentre per giovedì 17 alle 17:30 è in calendario, sempre nel palasport di via dei Peligni, un altro scrimmage contro una compagine di categoria superiore: la Zeppieri Veroli di Adecco Gold. Venerdì 18 allenamento di nuovo a metà giornata (12:00) e poi rompete le righe per la pausa pasquale, per rivedersi martedì 22 ed iniziare con il programma classico la marcia di avvicinamento all’ultimo e delicatissimo impegno della fase regolare in terra fiorentina.