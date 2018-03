Altra sconfitta del Giulianova. Pari Celano, Sulmona, Angolana ed Amiternina

GIULIANOVA-ANCONA 0-2



GIULIANOVA (4-4-2): Melillo 6; Venneri 5, Di Gioacchino 6, D’Orazio 5,5, Lo Russo 5,5; Puglia 6,5 (33' st Rinaldi sv), Fantini 5,5, Conti 5 (1' st Iachini 6), Nanci 5 (4' st Bianchini 5,5); Sorrentino 5, Maschio 6. A disp.: Merlini, Takiy, Brescia, Zohuri, Natali. All. Monticciolo 5,5.

ANCONA (4-4-2): Lori 6; Barilaro 7, Cacioli 7, Capparuccia 7, Di Dio 6; Cazzola 6,5 (39' st Mallus sv), Di Ceglie 7, Bambozzi 7, Bondi 7,5; Degano 6 (16' st D'Alessandro 6), Tavares 6,5 (4' st Pazzi 6). A disp.: Niosi, Biso, Gelonese, Morbidelli, Sivilla, Pizzi. All. Cornacchini 8.

ARBITRO: Sassoli di Arezzo 5,5.

RETI: 2' pt Bondi, 5' st Capparuccia.

NOTE: spettatori mille circa con 905 paganti (375 ospiti) per un incasso di 8.087 euro (indetta la “Giornata giallorossa”, abbonamenti non validi). Espulso al 49' st Di Dio (A) per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Nanci, Di Dio, Capparuccia, Conti, Di Ceglie, Sorrentino, D'Orazio. Angoli: 5-3. Recupero: pt 2', st 6'.

SULMONA-ANGOLANA 2-2



SULMONA (4-4-2): Bighencomer 7,5; Scuoch 5,5, Piccirilli 5,5, Di Francia 6, Di Ciccio 5,5; Bernardo 5,5, Suleman 6, Sorrentino 6, Amedoro 5,5 (14’ st Magaddino 7); Pellegrino 7 (11’ st Spadari 6), Simeoli 6 (27’ st Mallardo sv). A disp.: Scelli, Paolillo, Taliano, Fraghì, Lorenzetti, Cavasinni. All. Luiso 6.

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2): Lupinetti 6; Giammarino 6, Natalini 6, Di Camillo 6,5, Ricci 6 (7’ st Saltarin 7); Isotti 7, Forlano 6,5, Farindolini 6, Pagliuca 6; Giansante 6,5 (37’st Sborgia sv), Vespa 6,5. A disp.: D’Andrea, Mendoza, Cialini, Miani, Scordella, Gomez, Carpegna. All. Donatelli 6,5.

ARBITRO: Cipriani di Empoli 5.

RETI: 41’ pt Pellegrino (S), 18’ st Saltarin (RC), 31’ st Isotti (RC), 32’ st Magaddino (S).

NOTE: spettatori 300 circa. Espulso al 44’ pt Bernardo (S) per gioco violento. Allontanati per proteste all’intervallo il tecnico Luiso e il dirigente Duro del Sulmona. Ammoniti: Bighencomer, Scuoch, Di Ciccio, Piccirilli, Suleman, Pellegrino, Amedoro, Vespa. Espulsi: 44’ pt Bernardo per gioco violento. Angoli: 3-9. Recupero: pt 1’, st 3’.

CELANO-AGNONESE 1-1



CELANO (4-4-2): Bartoletti 6; Granaiola 6, Rea 6, Fuschi 6, Simeoni 5,5; Lancia 5,5 (35' st Calabrese sv), Evangelisti 5,5, Tarantino 5,5, Mercogliano 5,5 (15' st Manzo 5,5); Bolzan 6 (44' st Villa sv), Aquaro 7. A disp. Cocuzzi, Raschiatore, Kuka, Capodacqua, Vendembia, Dema. All. Morgante 6.

OLYMPIA AGNONESE (4-1-3-2): Biasella 6; Rolli 5,5, Pifano 6, Litterio 6, Maresca 6; Wade 6 (42' st Orlando sv); Pettrone 6,5, Di Lullo 6, Ricamato 7; Mancini 5,5 (19' st Troccoli 5,5), Di Benedetto 6 (47' st Patriarca sv). A disp: Vescio, Antonelli, Parmense, Catalano. All. Urbano 6.

ARBITRO: Frosini di Pistoia 6.

RETI: 37’ st Aquaro (C), 45’ st Ricamato (A).

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Tarantino, Simeoni, Rolli. Recupero: pt 1’, st 3’.

FERMANA-AMITERNINA 0-0



FERMANA (4-3-3): Boccanera 6; Mauro 5.5, Marini 5.5, Labriola 6, Vallorani 5.5 (1' st D'Errico 6); Forò 6, Marinucci Palermo 6, Marcolini 6.5; Zivkov 6, Ragatzu 6 (44' st Bartolini sv), Paris 6 (34' st Negro 6). A disp.: Savut, Savini, Fruci, Gregonelli, Rossi, Fabiani. All. Scoponi 6.

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 6; Nuzzo 6, Santilli 6.5, Valente 6, Mariani 6; Petrone 6, Loreti 6.5, D. Lenart 6.5 (36' st Shipple sv); Torbidone 6, Terriaca 6 (48' st Costi sv), Bocchino 6 (34' st Peveri sv). A disp.: Venditti, Holzknecht, Mattei, Miocchi, Cipolloni, Di Marzio. All. Angelone 6.

ARBITRO: Moro di Schio 6.

NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti: Vallorani, Mariani, Mauro, Valente. Angoli 5-1. Recupero: pt 3’, st 4’.

Fonte: anconasport.it