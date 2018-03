Ok Lanciano. Superato il Bernalda 87-72: si va ai play-off

LANCIANO. La Bper Lanciano centra i play-off con 5 giornate d'anticipo. Decisiva la vittoria con 15 lunghezze di scarto su Bernalda e la concomitante sconfitta di Molfetta a Monteroni, risultati che consentono ai frentani di centrare lo storico risultato in virtù degli scontri diretti favorevoli ai gialloblù. Infatti se la Bper perdesse tutte le prossime 5 gare (1 di regular season e 4 della fase a orologio) terminerebbe comunque, al peggio, all'8° posto in classifica, valevole per tentare la corsa alla promozione.

Nonostante un avvio estremamente difficoltoso, con Bernalda che mette alle corde il Lanciano nella prima frazione e coach Salvemini che dopo 6 minuti richiama in panchina l'intero roster schierato in avvio, dopo aver toccato il -11 sul 14-25, la Bper si riprende e chiude la frazione indietro di 6 lunghezze (23-29). Dopo un parziale di 12 punti a 0 mette la testa avanti con una bomba di Castelluccia (30-29). La partita resta da ora in poi molto equilibrata e si va al riposo sul 41 a 40 per i locali.

Il canovaccio non muta nemmeno alla ripresa delle ostilità. Polonara domina nel pitturato (alla fine metterà a referto 20 punti e 16 rimbalzi), mentre Roberto Russo si carica sulle spalle Bernalda, che ha il merito di tenere alti i ritmi dell'incontro sino alla fine.

Il break decisivo per Lanciano arriva a 5 minuti dal termine dell'incontro. Una bomba di Martelli scuote il palazzetto con la Bper che vola a +9 (75-66). I gialloblù incrementano il vantaggio fino all'87-72 finale, punteggio che vale uno storico risultato.

Niente male per una squadra partita per centrare la salvezza e che da subito ha dimostrato di essere di ben altro spessore. Quest'oggi coach Salvemini, tutti i giocatori e la dirigenza raccolgono i primi frutti di un duro lavoro cominciato il 22 agosto. La soddisfazione e l'entusiasmo per il risultato centrato però dovranno servire a migliorare la posizione di classifica, in vista di un play-off che nella storia del club ha sempre portato tante emozioni e sorprese.

TABELLINO

BPER LANCIANO: Grosso 10, De Vincenzo 10, Martelli 19, Castelluccia 15, Polonara 20, Ucci 6, Di Marco 0, Bomba 4, Muffa 3, Di Matteo 0 Coach: Giorgio Salvemini

CESTISTICA BERNALDA: Bortone n.e. Marisi 12, Cota 14, Castoro 3, Savo Sardaro 2, Lopez 6, Candela 13, Russo 20, Laganà 2 Coach: Luciano Cotrufo

Parziali: (23-29/ 18-11 / 23-22 / 23-10)

ARBITRI: Marco Guarino e Peppino Bernardi

NOTE: Spettatori 300 circa - Uscito per 5 falli Lopez (Bernalda)