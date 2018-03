Football Americano. Domani a Pesaro sfida verità tra Jokers e Crabs Pescara

PESCARA. Jokers Pesaro contro Crabs Pescara: la sfida di lusso tra le prime due del Gruppo D - III Divisione del campionato di American Football - che promette grande spettacolo.

All'andata è arrivata la prima sconfitta per i pescaresi, che nell'esordio stagionale in casa uscirono sconfitti per 0-20. Ma dopo quella che è stata finora ultima battuta d'arresto in campionato, i Crabs hanno ripreso subito a segnare e a vincere e adesso, a due giornate dalla fine della Regolar Season, hanno di fatto ipotecato sia il secondo posto che i play-off.

Ora però, è tempo di rivincita.

Il match contro i primi in classifica, che dal canto loro vantano una striscia positiva di 4 successi in altrettante partite con nessun punto subito, è per il roster dell'head coach Walter Santuccione l'occasione perfetta per mettere alla prova i progressi ottenuti dall'inizio del campionato e, perché no, togliersi la doppia soddisfazione infliggere in un colpo solo la prima sconfitta e i primi TD subiti dal team Pesaro.

Non sarà certo una passeggiata, poiché gli avversari avranno dalla loro anche il fattore campo, ma le premesse per i Crabs sono comunque incoraggianti.

La vittoria ottenuta nell'ultima partita - 34-8 contro i Goblins Lanciano - ha mostrato ai coach dei Granchi una squadra che funziona sempre meglio sia in difesa, con solo un TD subito a riprova del crescendo di forma generale e della maturata capacità di leggere gli schemi avversari, che in attacco, che è sempre riuscito ad arrivare a fare punti con drive brevi ed efficaci.

A completare il quadro poi ci sono gli Special Team, che quest'anno stanno dando una grandissima prova nelle realizzazioni ( 4/5 contro i Goblins ) come nella grande quantità di palloni recuperati a beneficio della squadra.

Una vittoria inoltre permetterebbe ai Crabs di raggiungere i Jokers in vetta alla classifica, e ciò darebbe molto più fascino alla giornata successiva, l'ultima della Regolar Season, in cui entrambe avrebbero l'obbligo di vincere con il maggiore scarto di punti possibile per potersi aggiudicare il vantaggio delle statistiche che, in vista delle accoppiate dei play off, non è certo una cosa da poco.

Teatro di questa grande sfida è il centro sportivo di Cuccurano, frazione del comune di Fano (PU), la casa dei Jokers, con calcio d'inizio fissato per domenica 6 aprile alle ore 15:30.

Nell'altra partita in programma, i Goblins Lanciano ospiteranno i Leones Poggiofiorito, ultimi in classifica e ancora in cerca della prima vittoria stagionale.

La classifica: Jokers 8, Crabs 6, Goblins 2, Leones 0.

I marcatori dei Crabs dopo 4 giornate: TD: Zenobio 5, Kirylo, Muciaccia, Sall 2, Baldonero, Buglione, Marinucci, Mincone, Morra, Pelaccia 1. Trasformazioni: Giordani 10. Intercetti: Conti, Taccone 2, Sarcina 1.