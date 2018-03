Pallavolo. Stasera la Sieco Service Ortona a Milano per Gara 2 dei play-off

ORTONA. Se quella di domenica è stata una partita importantissima per sperare nel raggiungimento della semifinale playoff UnipolSai di A2, il match di domani potrebbe essere addirittura già decisivo in casa Sieco Service Ortona. Una vittoria al Centro Pavesi di Milano, infatti, regalerebbe a Lanci e compagni una storica qualificazione. Ci sarà, però, da affrontare un'Itely Milano sicuramente agguerrita, che punterà a rimandare ogni decisione a gara 3.

I meneghini avranno dalla loro anche il fattore campo e potranno contare perciò sull'appoggio di tutti i propri tifosi. La Sieco sa benissimo che sarà difficile, come evidenziato anche dalle parole dei protagonisti nel dopo-partita di domenica. Ci sarà da soffrire, ma Ortona proverà in tutti i modi a chiudere la pratica. Gli Impavidi hanno già vinto a Milano, ma in quel caso si parlava di campionato e, si sa, i playoff hanno sempre un gusto diverso. L'Impavida dovrà come sempre dimostrare di che pasta è fatta e per farlodovrà far emergere grinta e determinazione.

Ma al di là dei numeri e dei sogni, mercoledì ci sarà bisogno della migliore Sieco per avere ragione su una Milano che giocherà con il coltello tra i denti.

Itely Milano - Sieco Service Ortona, il 2 aprile alle ore 20:30, sarà arbitrata dai signori Zanussi Umberto e Florian Massimo. La squadra è partita ieri alla volta della città lombarda e in attesa di gara 2 Andrea Galliani ha parlato della prossima sfida: "Avere una cornice di pubblico del genere ci ha sicuramente caricato e galvanizzato. Ci ha spinti a fare il meglio. Ringraziamo i tifosi e speriamo di trovarlo di nuovo per ripetere se non migliorare quello che abbiamo fatto".

Gara 2 a Milano, che partita ti aspetti? "Sicuramente vorranno riscattarsi e fare bene davanti al loro pubblico. Ad Ortona hanno trovato un Palazzetto gremito che ci ha spinto verso la vittoria, quindi dobbiamo essere concentrati e attenti su ogni singola palla".

Le prospettive di Andrea Galliani per questi playoff? " Non guardiamo quello che potrà essere ma ragioniamo partita per partita. Dobbiamo crescere e migliorare anche in questa fase e lo faremo

di gruppo. Ovviamente con impegno e voglia di fare bene".