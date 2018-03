Pallamano. Ancora una sconfitta nella Poule Scudetto per il Teramo. Riposa il Cus Chieti

TERAMO. Nel Girone B con due gare da giocare nella 2^ fase, la Terraquilia Carpi ottiene matematicamente il primo posto e si qualifica per le semifinali Scudetto, battendo 32-28 (p.t. 17-12) il Romagna in casa. Seconda piazza, invece, occupata dall’Ambra: i toscani vincono 38-17 (p.t. 17-7) contro la TeknoElettronica Teramo e allungano sul Romagna, portandosi a +6. Sorpasso nella parte alta della classifica, in virtù del successo – ricco di gol – dell’Estense sulla Luciana Mosconi Dorica: in Emilia la contesa termina 41-31 (p.t. 20-20) e la squadra di Ribaudo supera proprio i marchigiani al primo posto. In coda, invece, il 32-23 (p.t. 16-7) della Nuova Era Casalgrande lascia in 5^ posizione la Farmigea. Sono 4 i punti di svantaggio dei toscani, con una sola gara da giocare.

Nel Girone C vittorie per Junior Fasano e Fondi in questo 4° turno della Poule Play-Off. La formazione del tecnico Ancona supera 37-25 (p.t. 21-10) il Benevento e resta a +6 sui laziali, bravi a imporsi sul Teamnetwork Albatro. Davanti al pubblico amico, il Fondi vince infatti 25-22 (p.t. 14-9). Fasano e Fondi chiudono, con questo week-end, il discorso legato alle prime due posizioni della graduatoria.

Due successi, due salvezze ottenute. Sono quelle di CUS Palermo e Conversano, entrambe vittoriose nella 4^ giornata. Il primo risultato di giornata è stato quello dei palermitani: 34-25 (p.t. 18-10) casalingo sulla Lazio, che resta ferma a 7 punti. Al Pala San Giacomo, invece, il Conversano fa festa dopo aver battuto 37-30 (p.t 19-12) il Geoter Gaeta. Per definire la classifica della Poule Retrocessione sarà decisiva la 5^ e ultima giornata, in programma il 12 Aprile prossimo.

Ambra – TeknoElettronica Teramo 38-17 (p.t. 17-7)

Ambra: Ballini, Chiaramonti 4, Dei 4, De Stefano 4, Di Marcello A. 2, Di Marcello P, Biagiotti 3, Mannori 4, Maraldi 4, Morini 3, Benelli 3, Trinci, Raupenas 6, Cascardo 1. All: Roberto Morlacco

TeknoElettronica Teramo: Collevecchio, Barbuti 4, Murri 2, Santucci 2, Arcieri 5, Misantone, Valeri 2, Pompili, Almonti, Luongo, Toppi, Pieramarini 2, Canzanese. All: Franco Chionchio

Arbitri: Cardone – Cardone

La classifica aggiornata della Poule Scudetto Girone B: Terraquilia Carpi 21 pti, Ambra 12, Romagna 6, TeknoElettronica Teramo 3.

La classifica aggiornata della Poule Retrocessione Girone C: Conversano 11 pti, CUS Palermo 10, CUS Chieti 7, Lazio 7, Geoter Gaeta 4.