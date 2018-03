Nel derby l'Amiternina supera Giulianova. Bene il Celano. Ko Sulmona ed Angolana

AMITERNINA-GIULIANOVA 1-0

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 6,5; Lenart D. 6, Santilli 6,5, Loreti 6, Mariani 6; Bocchino 6, Valente 6, Petrone 6,5; Torbidone 7, Terriaca 6 (26’ st Cerroni sv), Lenart L. 6 A disp.: Venditti, Nuzzo, Shipple, Holzknecht, Cipolloni, Cesarano, Di Alessandro, Mattei. All. Angelone 6,5.

GIULIANOVA (4-4-2): Melillo 7; Venneri 5, Catalano 5,5, Di Gioacchino 5,5 (10’ st De Patre 6), Lo Russo 5,5; Rinaldi 5,5 (1’ st Bianchini 6), Fantini 6, Maschio 6,5, Puglia 6,5 (36’ st Poliseno sv); Iachini 5,5, D'Orazio 5,5. A disp. Merlini, Takyi, Nanci, Zouhri, Brescia, Ciafardoni. All. Monticciolo 5,5.

ARBITRO: Capezzi di Valdarno 6.

RETI: 48’ st Torbidone rig.

NOTE: spettatori 300 circa. Al 24’ si infortuna il guardalinee Delle Fontane: si prosegue con due dirigente per squadra a fare da assistenti all’arbitro. Ammoniti: Lenart L., Bianchini, Catalano, De Patre, Lo Russo, Venneri, Maschio. Recupero: pt 1’, st 10’.



ANCONA-SULMONA 4-0



ANCONA (4-4-2): Lori 6; Gelonese 6, Cacioli 7, Capparuccia 6, Fabi Cannella 6; Cazzola 7, Di Ceglie 6,5, D’Alessandro 7, Bondi 7 (36' st Morbidelli 7); Pizzi 6 (15' st Bambozzi 6), Tavares 7 (31' st Sivilla 6). A disp.: Niosi, Paoli, Cilloni, Miceli, Pazzi, Tenace. All. Cornacchini 7.

SULMONA (4-4-1-1): Meo 5,5; Scuoch 5,5, Di Francia 6,5 (25' st Cavasinni 5,5), Fraghì 5,5, Pezzullo 5; Bernardo 5,5 (31' st Magaddino sv), Suleman 6 (22' st Lorenzetti sv), Sorrentino 6, Piccirilli 5,5; Pellegrino 6; Simeoli 6. A disp.: Bighencomer, Paolillo, Sulli, Spadari, Taliano. All. Luiso 5,5.

ARBITRO: Marchese di Cosenza 5,5.

RETI: 10' st D'Alessandro, 17' st Tavares, 27' st Cacioli, 38' st Morbidelli.

NOTE: spettatori oltre duemila (paganti 826, abbonati 1231). Ammoniti: Meo, Pezzullo, Capparuccia, Bernardo, Morbidelli, Sorrentino, Gelonese. Angoli: 5-2. Recupero: pt 1', st 2'.



CIVITANOVESE-CELANO 0-1



CIVITANOVESE (3-5-2): Falso 6; Comotto 6,5, Diamanti 6,5, Sako 5,5; Sgambato 5,5, Trillini 6,5 (25’ st Valdes 5,5), Rovrena 6, Spigonardi 5,5 (1’ st Taormina 6), Schiavone 5,5; Scandurra 5,5, D’Ancona 5,5 (1’ st Santagata 6). A disp.: Cattafesta, Nocera, Poli, Perfetti, Colasante, Bartolucci. All. Gabbanini 5,5.

CELANO (4-4-1-1): Bartoletti 6,5; Granaiola 6,5, Villa 6,5, Fuschi 6,5, Simeoni 6; Lancia 6,5 (36’ st Calabrese 5,5), Evangelisti 6,5, Tarantino 6,5, Mercogliano 6,5 (23’ st Dema 6); Bolzan 6,5 (45’ st Rea sv); Aquaro 7. A disp.: Cocuzzi, Raschiatore, Kuka, Capodacqua, Manzo, Mancini. All. Morgante 7.

ARBITRO: Natilla di Molfetta 5.

RETI: 11’ st Aquaro.

NOTE: spettatori 500 circa. Allontanato al 43’ st Morgante, tecnico del Celano, per proteste. Ammoniti: Trillini. Recupero: pt 1’, st 5’.



RENATO CURI ANGOLANA-TERMOLI 1-2



RENATO CURI ANGOLANA (4-4-1-1): Lupinetti 6; Ricci 6, Giammarino 6, Di Camillo 6, Natalini 6; Isotti 6 (25´st Saltarin 7), Forlano 6 (30´pt Farindolini 6), Francia 6,5, Pagliuca 6; Vespa 6; Giansante 5,5 (11´st Sborgia 5,5). A disp. D´Andrea, Mendoza Zuccotti, Cipressi, Cialini, Scordella, Carpegna. All. Bordoni 6.

TERMOLI (3-5-2): Patania 6; Di Mercurio 6,5, Ibojo 6, La Rosa 6; Lauria 5,5 (29´st Santoro 7), Fusaro 6, Todino 5,5, Basso 6, Mandorino 5,5 (43´st Manzillo sv); Miani 5,5 (19´st Toscano 7), Palumbo 7. A disp. Silvestri, Bernabei, Di Fortunato, Gagliano, Rotwica, Stafa. All. Giacomarro (squalificato, in panchina Tramutola 6,5).

ARBITRO: Tursi di Valdarno 6.

RETI: 3’ pt Palumbo (T), 34’ st Toscano (T), 48’ st Saltarin (RC).

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Forlano, Natalini, Ibojo, Mandorino. Angoli: 12-2. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Fonte: anconasport.it