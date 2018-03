Pallavolo. Play-off alle porte per la Sieco Service Ortona: c'è Milano

ORTONA. Il momento più importante della stagione è arrivato. E' scoccata l'ora di dare tutto, i "Play Off Serie A2 UnipolSai" saranno un'occasione per far vedere la vera Impavida, per dimostrare il valore di una squadra dalle grandissime potenzialità.

Il 30 marzo segnerà l'inizio di un altro campionato, di un nuovo cammino, che potrà essere breve o lungo. Dipenderà dalla Sieco Service Ortona, una formazione che in appena due anni è passata dalla "matricola terribile" all'essere una realtà importante della Serie A2. La quinta posizione finale della regular season ha confermato un ulteriore crescita del gruppo rispetto alla scorsa stagione, i quarti di finali play-off contro l'Itely Milano segneranno un probabile evento storico per questa società.

La possibilità di disputare, in caso di qualificazione, le semifinali promozione per la "Serie A1 UnipolSai", fa gola a tutti. L'obiettivo comune, dal primo all'ultimo membro di questa grande famiglia che è l'Impavida, è quello di dare il meglio. La partita casalinga contro Milano, gara 1 di questi quarti di finale, saranno un primo passo. La Sieco vuole il successo: lo vuole per sè stessa, ma anche per il proprio pubblico, sempre presente numeroso al Palasport e fondamentale per dare la giusta carica ai protagonisti in campo.

Di fronte ci si troverà la sesta classificata della regolare stagione, quell'Itely Milano battuta in campionato sia all'andata che al ritorno.

Ma i risultati non devono trarre in inganno. I meneghini sono una formazione forte, che può contare sulla presenza di giocatori di livello, come l'alzatore Mattera e l'opposto Bencz.

Sarà dura, come ovvio che sia in un quarto di finale play-off, ma una cosa è certa: la Sieco ce la metterà tutta.

Ospite d'onore di questa domenica sarà Federica Lisi Bovolenta, fortemente voluta dalla Sieco Service Impavida e da tutta la città, che sarà al Palazzetto dello Sport dalle ore 17.00 fino al termine della partita.