Atletica Leggera. L'abruzzese Manuel Di Primio secondo agli studenteschi di Cross

GROSSETO. Alle Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre, che si sono disputati a Grosseto, il teatino Manuel Di Primio, classe 2000 tesserato con la Tethys Chieti, che rappresentava l’Istituto Comprensivo n. 4 di Chieti, ha sfiorato l’impresa della vittoria del titolo nella gara Cadetti di Km 2. Un secondo posto dal sapore amaro perché, a poche decine di metri dall’arrivo, con un vantaggio rassicurante che gli avrebbe consentito di chiudere primo, ha imboccato il corridoio d’arrivo sbagliato. Un errore causato anche dal gesto di un giudice, che stava segnalando la direzione a una gara concomitante per disabili. Così, Di Primio è stato superato al traguardo dal milanese Giulio Pallumieri (IC Negri Magnano Milano), che ha vinto in 5’52” con un secondo di vantaggio, terzo Zaccarias Pelos (I.C. Trieste), 5’58”. Rimane, tuttavia, la notevole prova di talento del giovane atleta teatino, che si sta mettendo in evidenza in questo inizio di stagione anche nelle gare su pista indoor, dove ha di recente corso i 1000 metri in 2’44”57. Di Primio ha anche condotto al sesto posto la squadra de suo istituto, che ha visto classificarsi 34° Francesco Trovarello, 59° Leonardo Speranza. Gli atleti alla partenza erano 105.

Abruzzo in primo piano anche nella gara Cadette Km 1,5, dove lo stesso Istituto Comprensivo n. 4 di Chieti si è piazzato quinto nella classifica a squadre. A livello individuale, in rilievo il nono posto di Zoe Pretara, classe 2000 tesserata con la Pietro Mennea Atletica Chieti, che ha chiuso in 5’20”. Gli altri piazzamenti: 34^ Ludovica Di Lizio, 38^ Giovanna Di Fabio.

Infine gli Allievi: nella Km 2,5 maschile 20° Daniele Toro (I. I. S. Savoia Chieti), 36° Vincenzo Sasso (I. I. S. Da Vinci De Giorgio Lanciano), 41° Mattia Fragassi (I. I. S. Savoia Chieti), 52° Mattia Zuccarini (I. I. S. Savoia Chieti), sesto L’I. I. S. L. Di Savoia Chieti; nella Km 2 Allieve 38^ Debora Lucente (I. I. S. Fermi Sulmona), 39^ Mariateresa Manias (I. I. S. Fermi Sulmona), 41^ Fabiana Bucci (I. I. S. Fermi Sulmona), 45^ Diana Lamonaca (L. S. G. Marconi Pescara), 10° l’I. I. S. Fermi Sulmona.