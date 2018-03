Le abruzzesi D'Amicodatri e Di Fabio in luce al Trofeo Abruzzo di Marcia

PESCARA. La seconda prova invernale su strada del Trofeo Abruzzo di Marcia, che si è svolta a Pescara, nei pressi dello Stadio Adriatico G. Cornacchia, ha confermato i risultati della prima. In evidenza gli atleti della società Tethys Chieti, che si sono aggiudicati tre gare su quattro. In luce soprattutto le ragazze, con l’affermazione di Francesca D’Amicodatri (Tethys Chieti) nella Km 3 Cadette davanti alla compagna di squadra Maryam Addad, e di Angela Di Fabio (Tethys Chieti) nella Km 2 Ragazze. Entrambe si sono espresse con prestazioni tecniche interessanti. La Km 4 Cadetti ha visto il primo posto di Stefano Barbone (Tethys Chieti), mentre la Km 2 Ragazzi è stata vinta da Nicolò D’Alanno (Nuova Atletica Lanciano). Altri risultati. Km 2 Ragazzi: 2° Riccardo Ghianni (Nuova Atletica Lanciano). Km 2 Ragazze: 2^ Claudia Toracchio (Tethys Chieti), 3^ Benedetta Marcheggiani (Tethys Chieti).

Al meeting giovanile indoor di Ancona, denominato “Multiplicando Indoor”, svoltosi domenica 23 marzo, da rilevare due risultati abruzzesi nel mezzofondo. Sui 1000 metri, vittoria di Manuel Di Primio (Tethys Chieti) in 2’44”57, che ha migliorato di un decimo il precedente primato personale. Nella stessa gara, terzo il compagno di squadra Matteo Iacone con 2’52”84. Sui 1000 Ragazze, Giovanna Di Fabio (Tethys Chieti) ha corso in 3’11”50, piazzandosi seconda.

Questi ragazzi saranno impegnati venerdì 28 marzo alle Finali Nazionali Studentesche di Cross, in programma a Grosseto.