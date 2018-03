Riscatto del Giulianova. Pareggiano Amiternina, Celano ed Angolana. Male Sulmona

GIULIANOVA-BOJANO 5-0

GIULIANOVA (4-4-2): Melillo 6; Venneri 6, Lo Russo 6,5, Fantini 6, Di Gioacchino 6; Takhi 5,5, Sorrentino 6,5, Conti sv (21’ pt Nanci 5,5), De Patre 6 (36’ st Iachini 6); Rinaldi 5,5, Puglia 6,5 (31’ st Bianchini sv). A disp.: Merlini, Catalano, Zouhri, Polisenso, Ciafardoni, Verrilli. All. Monticciolo.

BOJANO (4-4-2): Laccetti 6; Cagiano 6, Alfieri 5,5 (20’ st Anzano sv), Montone 6, Mele 6; Moroni 5,5, Cantarale 5,5, Taggio 6 (31’ st Romano sv), De Martino 5,5; Savinelli 6, Chiriac 6. A disp.: Nardiello, Castellani. All. Rivellini.

ARBITRO: Fusco di Brindisi 5,5,

RETI. 14’ pt (rig.), 30’ st e 44’ st (rig.) Sorrentino,14’ st De Patre rig., 38’ st Iachini.

NOTE: spettatori 500 circa con ingresso gratuito. Ammonito: Sorrentino. Espulso dalla panchina Castellani. Angoli: 9-1. Recupero: pt 0’, st 0’.

CELANO-RENATO CURI ANGOLANA 1-1



CELANO (4-4-2): Bartoletti 6; Granaiola 6, Villa 6, Fuschi 6,5, Simeoni 6; Lancia 6 (27'st. Calabrese sv), Evangelisti 6,5, Tarantino 6, Mercogliano 5,5; Aquaro 7, Bolzan 6 (32'st Manzo sv). A disp: Cocuzzi, Rea, Raschiatore, Salvi, Capodacqua, Mancini, Dema. All.: Morgante.

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2): Lupinetti 6; Ricci 6, Natalini 6, Giammarino 5,5, Cancelli 6; Isotti 6 (23'st. Mendoza 6), Forlano 6, Francia 7, Pagliuca 5,5 (27'st. Saltarin sv); Giansante 6, Vespa 6. A disp: D'Andrea, Di Camillo, Scordella, Carpegna, Cipressi, Di Domizio, Sborgia. All.: Donatelli.

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco 6.

RETI: 25' pt Aquaro (C), 48' st Francia (RC).

NOTE: spettatori 300 circa. Al 18’ st allontanato Donatelli, tecnico della Renato Curi, per proteste. Espulso al 25’ st Cancelli (RC) per proteste. Ammoniti: Granaiola, Evangelisti, Ricci, Giammarino, Isotti. Recupero: pt 3’, st 4’.

ISERNIA-AMITERNINA 2-2



ISERNIA (4-4-2): Tomarelli 6; Ursini 5,5, Pepe 6,5, Pellegrino 6, Santaniello 6; Noto 6,5, Cirillo 6,5, Quintiliani 6, Mauriello 5 (17' st Damizia 6); Riccardi 6, Panico 7,5. A disp.: Scalia, De Rosa, Tartaglia, Bianco G., D'Annese, Bianco C. All. Califano 6.

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 4; Kenart D. 6, Santilli 6, Valente 6,5, Mariani 6,5; Petrone 6,5, Loreti 6, Bocchino 5 (19' st Costi 6); Torbidone 6,5, Terriaca 6,5 (1' st Shipple 7), Lenart L. 5,5. A disp.: Venditti, Nuzzo, Holzknecht, Peveri, Cipolloni, Cerroni. All. Angelone 6.

ARBITRO: Celentano di Torre Annunziata 6.

RETI: 5' pt e 14' st Panico (I), 36' pt Terriaca (A), 45' st Shipple (A).

NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti: Cirillo, Noto, Panico, Damizia, Petrone. Recupero: pt 1’, st 4’.

SULMONA-CIVITANOVESE 1-2



SULMONA (4-4-2): Bighencomer 6; Di Ciccio 6 (27’ st Spadari sv), Di Francia 6, Fraghì 6, Schuoch 6; Bernardo, 6 Suleman 6,5, Sorrentino 6,5, Piccirilli 6,5; Simeoli 5 (39’ st Taliano sv), Pellegrino 6. A disp.: Meo, Paolillo, Lorenzetti, Sulli, Magaddino, Cavasinni. All. Luiso 6.

CIVITANOVESE (3-5-2): Falso 6; Sako 6, Diamanti 6,5, Comotto 8, Sgambato 6,5; Trillini 6 (36’ st Bartolucci sv), Rovrena 7, Spigonardi 5 (1’ st Morante 6), Boateng 5,5; Santagata 6, Valdes 5,5 (18’ st Taormina 6). A disp.: Cattafesta, Schiavone, Nocera, Perfetti, Morgese, Poli. All. Gabbanini 7.

ARBITRO: Catucci di Foggia 6,5.

RETI: 32’ pt Pellegrino (S), 16’ st e 46’ st Comotto (C).

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Di Ciccio, Boateng, Di Francia, Pellegrino, Suleman. Recupero: pt 1’, st 3’.

Fonte: anconasport.it