Nulla da fare per il Lanciano. La seconda della classe Agropoli passa 81-72

LANCIANO. La Bper Lanciano cede il passo alla seconda della classe, l'Agropoli di coach Paternoster, dopo aver disputato due ottime prime frazioni di gioco.

I gialloblù hanno approcciato la gara col giusto piglio, mettendo in seria difficoltà gli ospiti grazie a una difesa impenetrabile e alle conclusioni chirurgiche dalla lunga distanza di un Castelluccia scatenato.

Con 3 bombe consecutive in poco meno di un minuto i frentani riescono a chiudere la prima frazione avanti 23 a 11, ma Agropoli reagisce e migliora le percentuali al tiro, mandando a segno Romano, Serino e Marulli.

Lanciano risponde alla grande e De Vincenzo e Castelluccia mettono a segno i canestri che tengono i frentani a debita distanza dagli avversari. A due minuti dal riposo lungo Castelluccia incappa in una brutta distorsione alla caviglia che lo costringerà al forfait. La Bper conduce 36-31 e nonostante i gialloblù riescano a chiudere avanti sul 44 a 34, tutti sono consapevoli che la ripresa sarà durissima.

E infatti al rientro Agropoli prende lentamente in mano le redini della gara. Polonara è l'unico tra i gialloblù a far la voce grossa sotto canestro, ma a rimbalzo gli ospiti hanno la meglio e pian piano Romano e compagni recuperano il gap accumulato nei primi 20 minuti di gioco, mettendo la testa avanti sul finire della terza frazione (59-60).

Nell'ultimo quarto un Lanciano stanco e confuso sbaglia tanti passaggi e apre il campo ai contropiede avversari. Ma Serino e cmpagni trovano vita facile anche nelle conclusioni dalla distanza e a un paio di minuti dal termine prendono definitivamente il largo chiudendo la gara sul 72-81.

Domenica la Bper sarà impegnata a Francavilla Fontana per uno scontro che vale il 5° posto in classifica. Occorerà valutare le condizioni di Castelluccia che con ogni probabilità potrà prendere parte alla contesa.

TABELLINO

Bcc Agropoli : Serino 15,Marulli 18, Palma 6, Cacace 4, Antonietti 9, Romano 23, Buono, Pongetti 6, Fiore, Nozzolillo.

Lanciano Basket: Castelluccia 13, Grosso 9, De Vincenzo 7, Martelli 22, Polonara 12, Muffa, Di Marco 5, Bomba, Ucci 4, Di Matteo