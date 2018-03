Derby domenica tra Amatori e Giulianova. In casa Vasto e Lanciano

ABRUZZO. Tutelare almeno il quarto posto nellequattro giornate che restano fino alla fine della regular season: è questa lamissione dell’Amatori in questi ultimi impegni, che decideranno la griglia dipartenza per la fase ad orologio prima (dal 24 aprile al 3 maggio), e per iplay off successivamente. Il ritorno alla vittoria nella gara interna conOrvieto ha ristabilito consapevolezza nei ragazzi di coach Fabbri che comunquenel derby di domenica a Giulianova avranno un compito poco agevole. Laformazione di Francani è reduce da risultati alterni, ma negli ultimi mesi hamostrato una maggiore solidità dopo il recupero degli infortunati, e dopo il tesseramento dell’exFederico Gilardi, la passata stagione in forza all’Amatori allenata da Trullo. Lepotenzialità dei giallorossi sono completate da Marmugi, Caruso e Travaglinisotto le plance, e da quel Danilo Gallerini (ex Roseto), sempre brillante edefficace. Vengono da una sconfitta onorevole sul campo del Rieti (86 - 80) ed inclassifica sono a quota 20 (con dieci punti di ritardo dai pescaresi), ma comunquein area play off. Fabbri si augura di recuperare completamente Damian Buscaìno,contro l’Orvieto sceso in campo solo per onor di firma. E ci si attende alPalacastrum una gara combattuta ed interessante, come nelle precedentioccasioni, nella quale il team pescarese cercherà di cogliere l’occasione pernon staccarsi dal Vasto, impegnato tra le mura amiche in uno scontro agevolecontro la Stella Azzurra.

Giulianova - Amatori si giocherà alle ore 18 di domenica 23 al Palacastrum di Giulianova e sarà diretta da Gregorio Cannoletta di San Nicola La Strada e da BiagioNapolitano di Acerra.

Nello stesso girone a distanza di un mese, l’ultima prestazione interna risale al 23 feb, il Vasto torna a giocare al PalaBCC per la gara di ritorno con la Stella Azzurra Roma, sconfitta nel turno di andata con un vantaggio di 10 punti (71-81). Si gioca la 10^ giornata del turno di ritorno con i Vastesi in pianta stabile al terzo posto con ancora due punti di vantaggio sulla Pall. Pescara, mentre nelle prime posizioni rimangono Latina e NPC Rieti che con i loro 6 punti di vantaggio si giocheranno il primo ed il secondo posto in attesa della fase ad orologio per definire il calendario play off riservato alle prime otto. La formazione guidata da capitan Ierbs giocherà in trasferta, a Senigallia, domenica 30 per poi tornare al PalaBCC per affrontare l’NPC Rieti che attualmente sembra essere la squadra migliore e più in palla con nove vittorie sulle nove gare del turno di ritorno, mentre il Latina Basket, dopo la sola sconfitta dell’andata opposta al Giulianova Basket (66-62), ha lasciato i due punti a Senigallia (alla 1^ di ritorno: 89-87) e a Perugia opposta al Val di Ceppo (alla 7^: 76-73) fanalino di coda del girone. Per chiudere la prima fase c’è la trasferta ad Orvieto, poi la pausa per le festività di Pasqua prima delle quattro gare (due in trasferta contro le due formazioni che precedono e due in casa contro le due che seguono) a distanza molto ravvicinata perché si comincia giovedì 24 aprile, si rigioca domenica 27 e ancora giovedì 1° maggio e domenica 4, mentre i play off, con la solita formula 1^ vs 8^, 2^ vs 7^, 3^ vs 6^ e 4^ vs 5^, prendono il via domenica l’11 maggio con i quarti, semifinali e finale al meglio delle tre gare con la prima in casa della meglio classificata dopo 1^ fase e l’orologio. La vincente parteciperà ad un concentramento per l’assegnazione dei tre posti disponibili per il salto di categoria in programma per il 18 e 19 giugno. Intanto per definire la classifica finale 1^ fase del girone C bisognerà aspettare le ultime due giornate con l’NPC Rieti impegnata prima al PalaBCC poi in casa opposta al Latina Basket, ma per proseguire a piccoli passi si sta preparando al meglio la gara di domenica con la Stella Azzurra Roma.

Nel Girone D invece il Lanciano in casa ospiterà l'Agropoli domenica con palla a 2 fissata per le ore 18,00. In classifica i frentani sono quarti insieme a Bisceglie e Francavilla.