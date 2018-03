Continua la marcia di avvicinamento ai play-off per la Sieco Service Ortona

ORTONA. La Sieco Service Ortona continua il suo percorso di preparazione in vista degli attesissimi quarti di finale play-off contro l’Itely Milano.

Lanci e compagni sono proiettati sulla sfida ad Ortona del 30 marzo e, in tal senso, oggi è stato disputato un nuovo allenamento congiunto contro la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. I ciociari sono in attesa di sapere il nome dell’avversaria da affrontare ai quarti, formazione che sarà una tra Materdominivolley.it Castellana Grotte e Elettrosud Brolo.

Al Palasport di Ortona le due squadre si sono allenate a grandi ritmi e provando diverse possibili soluzioni. In casa Sieco fermi ai box Lorenzo Gemmi e Nicolas Bruno. Il primo sta smaltendo l’infortunio occorsogli domenica scorsa nella partita contro Potenza Picena, mentre l’argentino è stato tenuto a riposo in via precauzionale. Il test si è concluso 1-3 per la Globo (25/22-22/25-22/25-15/25), ma nonostante la sconfitta coach Nunzio Lanci può essere soddisfatto di quanto visto in campo e fiducioso con l’avvicinarsi di gara 1 contro Milano.

Proprio a proposito di questo, si rinnova a tutti i tifosi l’invito a riempire il Palasport e spingere la squadra verso un successo che le farebbe fare un passo in avanti verso una storica qualificazione alle semifinali.

Giuseppe Zito: «E’ stato un ottimo allenamento nonostante la sconfitta. Si sono viste delle buone cose. Veniamo da una settimana abbastanza intensa ed oggi sicuramente ne abbiamo risentito. Adesso ricarichiamo le batterie con questi due giorni di riposo, per poi cercare di affrontare al meglio la nuova settimana che ci porta alla sfida con Milano, in cui dovremo cercare di disputare la nostra miglior partita».