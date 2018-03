Ultima gara in casa della Regular Season per la Sieco Service Ortona

ORTONA. Il successo a Corigliano e il contemporaneo passo falso della Coserplast Openet Matera a Sora, lasciano aperti i giochi per il quarto posto. Sarà una giornata tutta da vivere, l'ultima della regular season, quella che vede la Sieco tornare protagonista tra le proprie mura dopo due trasferte consecutive. In palio c'è la quarta piazza in classifica, distante due punti: l'Impavida dovrà vincere contro la B-Chem Potenza Picena e sperare in una sconfitta casalinga del Matera, che ospiterà la Materdominivolley.it Castellana Grotte.

Sarà dura, ma ormai Lanci e compagni non hanno nulla da perdere. Ci si proverà, si spererà fino all'ultimo pallone e poi si farà un bilancio.

Quarto o quinto posto in chiave play-off non cambierebbe molto, ma vista la possibilità di salire un gradino più in alto in classifica, la Sieco è pronta a battagliare.

L'avversario, la B-Chem Potenza Picena, non vive un momento facile. I marchigiani dell'ex Marco Lipparini vengono da quattro sconfitte consecutive e vorranno sicuramente chiudere il campionato con un ritrovato successo.

Ci sarà da fare attenzione, bisognerà essere uniti e sfoderare una prestazione che ripeta quella fatta vedere a Corigliano.

Intanto in settimana gli ortonesi hanno disputato un buon allenamento congiunto a Sora, contro la Globo Banca Popolare del Frusinate. I test si ripeteranno anche nei prossimi giorni, quando ci si dovrà preparare al meglio in vista dei playoff.

Precedenti: nella passata stagione Ortona e Potenza Picena si sono affrontate due volte ed i successi sono stati uno per parte. Nel match di andata di quest'anno, invece, la Sieco ha avuto la meglio. In tutte le tre partite, il punteggio finale è stato di 3-1.

Il capitano Andrea Lanci ha presentato in settimana l'ultima gara in casa della regular season: “L’importante sarà giocarsi bene le ultime chance per arrivare al quarto posto. Col Potenza Picena sarà un incontro duro perché la B-Chem dovrà fare risultato così come noi, quindi verrà fuori sicuramente una bella gara”.

“I playoff saranno una storia a sé" – chiude Lanci – "Qualsiasi squadra si affronterà, avrà l’obiettivo di passare il turno. Saranno dei veri e propri scontri diretti e noi cercheremo di fare il meglio possibile”.