Football Americano. Crabs Pescara in campo contro i Leones Poggiofiorito

PESCARA. I Crabs alla riscossa. Dopo una settimana di pausa, la terza giornata del campionato nazionale di III Divisione metterà a confronto i Pescara Crabs e i Leones Poggiofiorito in una sfida che, per entrambi i roster, può significare moltissimo. Questo sicuramente perché si tratta di un derby, ma non solo. A spingere i pescaresi c'è senz'altro la voglia di rivincita, il desiderio di lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta casalinga del secondo turno contro i Jokers Pesaro, ora capolisti del Gruppo D, per puntare con decisione alla conquista dei play off. Il team di Coach Santuccione tuttavia non avrà vita facile contro i Leones che, sebbene occupino l'ultimo posto in classifica con 0 punti, hanno mostrato discreti miglioramenti rispetto agli anni precedenti, e di certo faranno di tutto per sfruttare il fattore campo per ostacolare i Granchi e puntare alla prima vittoria in stagione.

Ancora una volta, i Pescara Crabs avranno dalla loro parte l'almanacco delle statistiche, che li ha visti sempre vittoriosi contro i cugini, specie nell'ultimo match, giocatosi la scorsa primavera, in cui si imposero sui rivali con un largo 50-6.

Non potrà esserci uno dei marcatori di quella partita, il giovane Di Silverio, costretto ancora ai box dall'infortunio muscolare che lo renderà indisponibile per tutto il girone d'andata.

In compenso, il coordinatore dell'attacco Vannozzi potrà contare su un team d'attacco sempre più compatto e voglioso di riprendere a segnare dopo gli 0 punti collezionati nell'ultima partita (Crabs-Jokers 0-20).

Una vittoria permetterebbe ai Crabs quindi di riscattarsi, di mantenersi in corsa per il primo posto e, cosa più importante, di arrivare nella migliore condizione possibile alla sfida successiva.

I Granchi infatti nel quarto turno, il primo del girone di ritorno, ospiteranno al Poggio degli Ulivi i cugini Goblins, battuti all'andata con un sofferto 24-26, e questa, gia da adesso, sembra assumere sempre di più i connotati di una vera finale.

L'imperativo, dunque, è vincere.

Palcoscenico della partita sarà lo stadio comunale di Canosa Sannita (CH), patria dei Leones, con il calcio d'inizio fissato per domenica 16 marzo alle ore 15:00.

Nell'altra sfida del gruppo D, i Goblins Lanciano, secondi a pari punti con i Crabs, ospiteranno sempre domenica alle 15:00 la squadra capolista, i Jokers, in una partita che risulta già importantissima, se non decisiva, per le sorti della battaglia per i play off.

La classifica: Jokers 4, Crabs e Goblins 2, Leones 0.