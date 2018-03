Sabato ad Avezzano si assegna la Coppa Italia. Autosonia: esonerato Andreassi

AVEZZANO. E’ arrivato il momento di assegnare il primo trofeo stagionale. La Federazione Italiana Rugby Football League (Firfl) apre ufficialmente il sipario del suo 2014: sabato ad Avezzano ci sarà grande festa allo stadio di Avezzano dove si assegnerà la Coppa Italia. Il programma prevede la presentazione dell’evento la mattina alle 11,30 proprio presso lo stadio della cittadina abruzzese, poi un gustoso pranzo tra tutti i partecipanti e gli addetti ai lavori, la visione della sfida del Sei Nazioni di rugby tra Italia e Inghilterra e a seguire l’inizio del triangolare che porterà alla vincitrice della Coppa Italia. A contendersi il trofeo ci sarà la squadra romana dell’Usag Lazio che l’anno scorso ha alzato il trofeo al cielo di Nicolosi (provincia di Catania). Oltre ai capitolini ci sarà un’altra “vecchia conoscenza” della Federleague, vale a dire gli Spartans Sicilia, mentre la novità assoluta sarà rappresentata dalla presenza della formazione toscana della Becker League di Pieve a Nievole (una località nelle vicinanze di Montecatini Terme). A parlare di questa “new entry” è il direttore sportivo della Federazione, Beppe Moncada. «Siamo molto felici di questa nuova affiliazione ed evidentemente questo è il segnale che il movimento sta crescendo a livello nazionale in generale e in Toscana nel particolare. Evidentemente questa nuova società è stata invogliata e spinta dal lavoro dei Magnifici di Firenze (altra importante squadra che partecipa al campionato, ndr) e ha deciso di formare questo gruppo, composto da atleti di età media molto bassa, che giocherà esclusivamente a rugby a XIII. Da sei mesi si stanno allenando per l’appuntamento della Coppa Italia e la loro idea è di creare un settore giovanile che possa dare continuità al progetto». L’organigramma della Becker League vede alla presidenza Walter Nadio Mazzucco, il suo vice è Rossella Impallazzo, il segretario è Marco Capaccioli e i consiglieri Samuele Arlandini e Giordano Guerrieri.

Una settimana dopo l’evento nazionale della Coppa Italia, la Federleague celebrerà un grande appuntamento internazionale: il prossimo 21 marzo, in quel di Watamu (in Kenya), la Nazionale di rugby a XIII sfiderà la rappresentativa del Paese africano nel primo impegno del 2014. Un match che avrà anche una forte valenza sociale con gli atleti azzurri che, durante il periodo di permanenza in Kenya, si renderanno protagonisti di opere di volontariato come ad esempio la manutenzione di alcuni orfanotrofi cittadini.

Intanto acque agitate in casa Avezzano Rugby, società che milita nel campionato di Serie B di rugby. Il club, ad un passo dalla retrocessione in Serie C, ieri ha esonerato il tecnico Fabio Andreassi. Decisione per i gialloneri inevitabile dopo la lunga serie di sconfitte che ha costretto gli abruzzesi al fondo della classifica.