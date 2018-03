Calcio a 5. Scatta oggi a Pescara la Final Eight di Coppa Italia: una abruzzese in gara

PESCARA. I preparativi sono ultimati. Si riaccendono le luci sul Pala Giovanni Paolo II: Pescara (ma da venerdì anche Montesilvano), per quattro giorni, diventa la capitale del futsal. La Final Eight di Coppa Italia di Serie A, Under 21 e Serie A femminile è alle porte: domani il calcio d’inizio per la Serie A, venerdì quello delle altre due competizioni, ma già dal primo pomeriggio di oggi le otto protagoniste potranno prendere confidenza con il parquet nero per l'evento dell'anno, che arriva poco più di un mese dopo il trionfo dell'Italia all'Europeo di Anversa (la coppa vinta dagli azzurri sarà esposta per tutta la durata dell'evento).

E’ in programma infatti la sessione ufficiale di allenamento, con le otto squadre che scenderanno in campo ricalcando quasi interamente l’ordine di gioco dei quarti di finale: il Real Rieti (14.00) sarà la prima a svolgere la rifinitura, seguita da Alter Ego Luparense (15.00), Lazio (16.00), DHS Napoli (17.00), Asti (18.00), LC Solito Martina (19.00), Kaos Futsal (20.00) e Acqua&Sapone Emmegross (21.00).

Oggi si comincerà a fare sul serio: ad aprire il programma dei quarti di finale di Serie A sarà la sfida tra i campioni in carica dell’Alter Ego Luparense e il Real Rieti (11); nel pomeriggio, seguiranno Asti-Lazio (15.30), LC Solito Martina-DHS Napoli (18) e l’esordio dell’unica abruzzese in gara, l’Acqua&Sapone Emmegross, alle 20.30 opposta al Kaos Futsal. Tutte le gare in diretta su RaiSport 2.

Venerdì sarà il turno dei quarti di finale di Serie A femminile e Under 21: tra le donne, apre Italcave Real Statte-Ternana IBL Banca (14.00), a seguire Sinnai-Sporting Locri (16.00), AZ Gold Women-Portos (18.30) e Lazio BCC Roma-Montesilvano (20.30). Per l’Under 21, invece, il programma inizierà alle 10 con Italservice Pesarofano-Kaos Futsal; alle 12, Lazio-Cagliari, alle 18.30 Alter Ego Luparense-DHS Napoli e alle 20.30 Asti-Acireale.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE (Pescara, Pala Giovanni Paolo II, tutte le gare in diretta su RaiSport 2)

QUARTI DI FINALE – 13/03/14

C) ALTER EGO LUPARENSE-REAL RIETI ore 11:00

D) ASTI-LAZIO ore 15:30

A) LC SOLITO MARTINA-DHS NAPOLI ore 18:00

B) ACQUA&SAPONE EMMEGROSS-KAOS FUTSAL ore 20:30



SEMIFINALI – 15/03/14

E) Vincente C-Vincente D ore 18.00

F) Vincente A-Vincente B ore 20.30



FINALE – 16/03/14

G) Vincente E-Vincente F ore 19.30

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE (tutte le gare in diretta streaming sul sito della Divisione Calcio a cinque)

QUARTI DI FINALE – 14/03/14 (a Montesilvano)

A) REAL STATTE-TERNANA IBL BANCA ore 14:00

B) SINNAI-SPORTING LOCRI ore 16:00

D) AZ GOLD WOMEN-PORTOS ore 18:30

C) LAZIO BCC ROMA-MONTESILVANO ore 20:30



SEMIFINALI 15/03/14 (a Pescara)

E) Vincente A-Vincente B ore 11.00

F) Vincente C-Vincente D ore 15.30



FINALE – 16/03/14

G) Vincente E-Vincente F ore 16.30



FINAL EIGHT COPPA ITALIA UNDER 21 (tutte le gare in diretta streaming sul sito della Divisione Calcio a cinque)

QUARTI DI FINALE – 14/03/14 (a Pescara)

A) ITALSERVICE PESAROFANO-KAOS FUTSAL ore 10:00

B) LAZIO-CAGLIARI FUTSAL ore 12:00

C) ALTER EGO LUPARENSE-DHS NAPOLI ore 18:30

D) ASTI-ACIREALE ore 20:30



SEMIFINALI – 15/03/14 (a Montesilvano)



E) Vincente A-Vincente B ore 14.00

F) Vincente C- Vincente D ore 16.00



FINALE 16/03/14 (a Pescara)

G) Vincente E-Vincente F ore 14.00