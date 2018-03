Pallamano. Poule Scudetto e Retrocessione: male Teramo e Cus Chieti

ABRUZZO. Terminata la regular season è tempo di poule scudetto e spareggi retrocessione per le formazioni abruzzesi. Nel Girone B Terraquilia Carpi e Ambra allungano sulle inseguitrici grazie ai successi ottenuti nel weekend. Gli emiliani battono 19-35 (p.t. 10-18) il Romagna in trasferta, mentre i toscani al Pala Acquaviva di Teramo, contro i locali della TeknoElettronica Teramo, passano col finale di 16-29 (p.t. 6-19). Le due formazioni, Carpi e Ambra, restano le prime due forze della classifica con 12 e 9 punti.

Per quanto riguarda la Poule retrocessione del Girone B, la prima gara di giornata premia il CUS Palermo, che batte ai rigori il CUS Chieti. Il primo tempo vedeva avanti 13-16 gli abruzzesi, ma è 30-30 il finale al 60′. Dai sette metri, nella lotteria finale, i siciliani sono più precisi: 34-33 e due punti alla formazione guidata da Pezzer. Nel derby laziale della Poule Retrocessione, invece, il Geoter Gaeta centra il successo battendo 34-29 (p.t. 15-13) la Lazio.

TeknoElettronica Teramo – Ambra 16-29 (p.t. 6-19)



TeknoElettronica Teramo: Di Marcello M, Leodori 3, Barbuti 1, Santucci, Murri 3, Arduini, Di Giandomenico, Valeri 4, Collevecchio, Arcieri 1, Piermarini 1, Bellia 1, Misantone, Di Giulio 2. All: Franco Chionchio

Ambra: Ballini 1, Chiaramonti 5, Dei 6, De Stefano 3, Di Marcello A. 2, Di Marcello P, Faggi 1, Mannori 1, Maraldi 1, Morini, Naldoni, Trinci, Raupenas 9. All: Roberto Morlacco

Arbitri: Simone – Monitillo

La classifica aggiornata: Terraquilia Carpi 12 pti, Ambra 9, TeknoElettronica Teramo 3, Romagna 0

CUS Palermo – CUS Chieti 34-33 d.t.r. (p.t. 13-16, s.t. 30-30)



CUS Palermo: Di Gregoli, Laplaca 4, Tornambè 2, Krasovec 8, Maltese, Rosso 4, Mondello 3, Quaranta, Riccobono 5, Gottuso 2, Errante, Rallo, Cassata, D’Aguanno. All: Walter Pezzer

CUS Chieti: Anzaldo, Mariotti, Giampietro 1, Paolucci 2, Pieragostino 8, Di Marco, Savini A. 7, Savini M, Giuffrida 9, Pellicciotta, Rigante 6, Milia. All: Silvano Seca

Arbitri: Politano – Reale

La classifica aggiornata: CUS Palermo 7 pti, Geoter Gaeta 4, CUS Chieti 4, Lazio 4, Conversano 2