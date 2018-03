Atletica Leggera. D'Onofrio settimo ai Campionati Italiani di Corsa Campestre di Vicenza

VICENZA. Si sono svolti domenica 9 marzo, a Nove - Marostica (Vicenza), i Campionati Italiani di Corsa Campestre La manifestazione, denominata Festa del Cross, assegnava i titoli individuali e di squadra in tutte le categorie agonistiche.

Nella gara principale, la Km 10 maschile, si segnala il 35° posto assoluto di Daniele D’Onofrio (Gran Sasso Teramo), risultato settimo nell’ordine d’arrivo della categoria Promesse (Under 23). L’atleta sangrino ha chiuso la prova in 32’32”. Vittoria di Jamel Chatbi (Riccardi Milano) in 30’20”, secondo Stefano La Rosa (Carabinieri), 30’31”. Nella classifica di società, 33^ la Vini Fantini by Farnese.

A livello giovanile, si è messa in luce la teramana Gaia Sabbatini (Gran Sasso Teramo), settima nella gara Km 2 Cadette nel tempo di 7’17”, che ha anche trascinato a un lusinghiero decimo posto di squadra la rappresentativa abruzzese femminile. Nella gara vinta dalla trentina Nadia Battocletti (Atletica Val di Non) in 6’46”, la seconda delle abruzzesi è stata Zoe Pretara (Mennea Atletica Chieti), 56^. Nella gara maschile di Km 2,5, si è ben comportato anche il teatino Manuel Di Primio (Tethys Chieti), dodicesimo in 8’12”, 66° il secondo degli abruzzesi, Simone Sabatini (Usa Avezzano). Primo posto di Abdelhakim Elliasmine (Lombardia) in 7’55”. Abruzzo dodicesimo nella classifica a squadre maschile, tredicesimo in quella combinata maschile e femminile.

Nella Km 5 Allievi si segnala la positiva sorpresa del teatino Marco Macchia (Bruni Atletica Vomano), undicesimo in 17’14”, che conferma la sua interessante crescita stagionale. 51° il secondo degli abruzzesi, Douglas Scarlato (Aterno Pescara). Vittoria di Yohannes Chiappinelli (Atletica Siena) in 16’02”.

Gli altri abruzzesi. Km 4 Allieve: 29^ Micaela D’Ambrosio (Nuova Atletica Lanciano), 92^ Sara Schirinzi (Aterno Pescara). Km 8 Juniores uomini: 73° Davide Salvi (Gran Sasso Teramo). Km 8 Assoluti donne: 127^ Sandra Giallonardo (Nuova Atletica Lanciano).

Staffetta Uomini 4 x Km 2 + 3 + 4 + 4: 15^ Aterno Pescara (Scarlato, Falcone, Rosato, Brattoli).

Km 2 Cadette: 81^ Giovanna Di Fabio (Tethys Chieti), 88^ Vittoria Di Bernardo (Mennea Atletica Chieti), 89^ Giulia D’Ambrosio (Hadria Pescara), 99^ Veronica Fermi (Filippide Montesilvano).

Km 2,5 Cadetti: 73° Matteo Icone (Tethys Chieti), 107° Giovanni Bognani (Nuova Atletica Lanciano), 113° Marco Di Biase (Nuova Atletica Lanciano), 123° Leonardo Puca (Atletica L’Aquila).