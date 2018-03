Nel derby festa Celano: 3-0 al Sulmona. Bene Giulianova ed Amiternina. Angolana ko

SULMONA-CELANO 0-3



SULMONA (3-5-1-1): Meo 5,5; Di Ciccio 5 (1’ st Simeoli 5), Fraghì 5, Di Francia 5; Cavasinni 4,5, Spadari 5, Suleman 6,5, Amedoro 4, Piccirilli 4,5; Taliano 4,5 (1’ st Magaddino 5); Pellegrino 4.5. A disp.: Bighencomer, Pezzullo, Sorrentino, De Matteis, Lorenzetti, Scuoch, Bernardo. All. Luiso 5.

CELANO (4-4-1-1): Bartoletti 6; Bordi 6 (34’ pt Evangelisti 6,5), Fuschi 7 (40’ st Villa sv), Rea 7, Simeoni 6,5; Mercogliano 7,5, Granaiola 7, Lancia 6,5 (35’ st Calabrese sv), Tarantino 6,5; Bolzan 7; Aquaro 7. A disp. Cocuzzi, Capodacqua, Salvi, Manzo, Mancini, Dema. All. Morgante 7.

ARBITRO: Agrò di Terni 6,5.

RETI: 10’ pt Mercogliano, 28’ pt Rea, 41’ st Tarantino.

NOTE: spettatori 400 circa. Espulso al 28’ st Amedoro (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Di Ciccio, Pellegrino, Simeoni, Mercogliano. Angoli: 4-1. Recupero: pt 3’, st 2’.

GIULIANOVA-VIS PESARO 2-1



GIULIANOVA (4-3-1-2): Melillo 6; Del Grosso 6,5, Catalano 6, D'Orazio 5, Rinaldi 6; Fantini 6, Conti 6,5, Nanci 6 (28' st Zouhri sv); Maschio 7; Stornelli 5,5 (20' st Spadaccini 6), Sorrentino 7. A disp. Merlini, Di Gioacchino, Takyi, Puglia, Rondina, Iachini, De Parte. All. Ronci 6,5

VIS PESARO (4-2-3-1): Foiera 6,5; Dominici E. 5, Martini 5, Pangrazi 5, Dominici G. 6; Torelli A. 6,5, Omiccioli 5,5; Torelli G. 5, Rossi 6 (27' st Bartolucci 6), Bianchi 6; Costantino 7 (28' pt Cremona 6). A disp. Francolini, Tonucci, Bugaro, Ridolfi, Rossoni, Chicco. All. Magi 6

ARBITRO: Zingarelli di Siena 6

RETI: 6' pt Costantino (V), 15' pt Sorrentino (G), 10' st Maschio (G).

NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti: Conti, Nanci, Maschio, Dominici E., Pangrazi, Bianchi. Angoli: 4-2. Recupero: pt 3’, st 4’.

RECANATESE­-AMITERNINA 1-1



RECANATESE (4-4-2): Verdicchio 6; Patrizi 6, Commitante 6,5, Narducci 6,5, Brugiapaglia 5,5 (28' st Agostinelli L. sv); Di Iulio 6, Cianni 6, Bartomeoli 6 (37' st Candidi sv), Moriconi 5,5 (40' st Garcia sv); Galli 6, Palmieri 7. A disp.: Pandolfi, Di Marino, Spinaci, Piraccini, Agostinelli M., Latini. All. Amaolo 6.

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 6; Lenart D. 6, Santilli 6, Loreti 6, Mariani 6; Peveri 5,5 (33' st Fermo sv), Valente 6, Petrone 6,5; Torbidone 6,5, Terriaca 5,5, Lenart L. 6 (32' st Costi sv). A disp.: Venditti, Nuzzo, Marino, Shipple, Di Alessandro, Bocchino, Iannini, Cipolloni. All. Angelone 6.

ARBITRO: Amabile di Vicenza 6.

RETI: 27' pt Palmieri (R), 10' st Torbidone (A) rig.

NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti: Mariani, Loreti, Di Iulio, Commitante, Moriconi, Cianni. Angoli: 3-1. Recupero: pt 0’, st 2’.

FERMANA-RENATO CURI ANGOLANA 2-1



FERMANA (4-3-3): Boccanera 6.5; Mauro 6.5, Marini A. 5, Labriola 7, Vallorani 6,5; Misin 7, Marinucci Palermo 6,5 (26' st Fruci 6), Forò 5,5; Zivkov 6 (44' st Iovannisci sv), Ragatzu 7, Paris 7 (33' st Romano sv). A disp.: Savut, Gregonelli, Capiato, Pazzi, Fabiani, Negro

All. Scoponi 6,5.

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2):

Lupinetti 5.5; Giammarino 5.5, Natalini 6, Di Camillo 6, Cancelli 6; Ricci 5 (24' pt Di Domizio 6, 20' st Saltarin 6), Francia 6.5, Farindolini 6, Pagliuca 6; Vespa 7, Isotti 6. A disp.: D'Andrea, Mendoza, Scordella, Melone, Forlano, Sborgia, Giansante. All. Donatelli 5,5.

ARBITRO: De Tullio di Bari 4

RETI: 41' pt Francia (R), 14' st Ragatzu (F) rig., 30' st Paris (F).

NOTE: spettatori 600 circa. Espulsi al 6' st Marini A. (F) e al 47' st Forò (F) per doppia ammonizione. Nel primo tempo allontanato Scoponi, tecnico della Fermana, per proteste. Ammoniti: Zivkov, Natalini, Marinucci Palermo, Mauro, Paris, Cancelli. Recupero: pt 2', st 3'.

